Zoom affiche une santé financière insolente mais...

Malgré tout, il convient de noter que les recettes se sont établies à 954 millions d'euros au 4e trimestre 2021, en hausse de 21%. Une performance moins importante que sur le restant de l'année, qui peut sans doute s'expliquer par le retour au travail présentiel des salariés à travers le monde.



" Notre clientèle mondiale a continué de croître et de trouver de nouveaux cas d'utilisation pour notre plateforme de communication en expansion, "

a déclaré Eric S. Yuan, fondateur et PDG de Zoom.



" Pour l'avenir, nous nous attaquons à une grande opportunité, car nous pensons que les clients continueront à transformer leur façon de travailler et de communiquer avec leurs clients.



Il est évident que les entreprises veulent une plateforme de communication complète qui soit intégrée, sécurisée et facile à utiliser.



Pour maintenir et renforcer notre position de leader, nous prévoyons, au cours de l'exercice 2023, de développer notre plate-forme afin d'enrichir encore l'expérience du client grâce à de nouvelles technologies basées sur le cloud et d'étendre notre approche du marché, ce qui, selon nous, nous permettra de stimuler la croissance future, " a-t-il annoncé.