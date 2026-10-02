eDreams ODIGEO s’associe à Amazon Alexa pour la recherche de voyages par IA

eDreams ODIGEO intègre ses services de voyage à Alexa+ grâce au Model Context Protocol - Photo : edremas ODIGEO
eDreams ODIGEO et Amazon Alexa+ s’associent pour intégrer les capacités de recherche et de réservation de voyages de la plateforme à l’assistant vocal.
Les utilisateurs pourront formuler leurs demandes en langage naturel et obtenir des propositions correspondant à leurs préférences directement au cours de la conversation avec Alexa+.
L’intégration repose sur le Model Context Protocol (MCP), une norme ouverte permettant aux modèles d’intelligence artificielle de se connecter à des données et plateformes externes.
Les utilisateurs pourront formuler leurs demandes en langage naturel et obtenir des propositions correspondant à leurs préférences directement au cours de la conversation avec Alexa+.
L’intégration repose sur le Model Context Protocol (MCP), une norme ouverte permettant aux modèles d’intelligence artificielle de se connecter à des données et plateformes externes.
Une intégration basée sur le Model Context Protocol
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Alexa+ utilisera le réseau MCP propriétaire d’eDreams ODIGEO pour accéder aux options de voyage et les présenter aux utilisateurs.
Le dispositif doit couvrir les vols, les hôtels et les locations de voiture, avec la possibilité de réserver ces prestations par commande vocale.
eDreams ODIGEO présente cette intégration comme une application de sa stratégie de distribution « agentique », dans laquelle les interfaces conversationnelles deviennent un nouveau canal d’acquisition.
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