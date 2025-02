easyJet lance deux nouvelles destinations au départ de Nantes et Brest cet été !

easyJet lance aussi une nouvelle liaison exclusive vers La Canée, en Grèce, dès l’été prochain. 1 vol par semaine le dimanche sera proposé, à partir du 29 juin. Avec cette nouvelle route, les Nantais auront l'opportunité de découvrir La Canée, située sur la côte nord-ouest de l'île de Crète, en Grèce.Cette liaison vient renforcer l’offre du transporteur, qui a récemment annoncé l’ouverture de Funchal (Portugal), Hurghada (Égypte), Rhodes (Grèce) et Minorque (Espagne).Avec l’ouverture de la liaison Nantes-La Canée et celle déjà existante à destination d’Héraklion, easyJet est désormais la seule compagnie aérienne à offrireasyJet dessert plus de liaisons européennes que toute autre compagnie aérienne et a transporté plus de 100 millions de passagers en 2024. easyJet dispose d’une flotte de plus de 340 avions et exploite près de 1 000 lignes vers plus de 160 aéroports dans 35 pays. Plus de 300 millions d’Européens vivent à moins d’une heure d’un aéroport desservi par easyJet.