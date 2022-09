hotelF1 sera présent au salon du Bâtimat

« A l’occasion de Bâtimat, nous visons à faire rayonner la marque via la présence lors du salon de sa Tiny House, une réplique de chambre type « cabrio » de hotelF1, sur le parvis pour attirer les artisans du BTP et leur faire découvrir ou redécouvrir le design coloré et chaleureux de l’enseigne.



Nous organisons également une campagne d’affichage, sur le mode guérilla marketing sur des emplacements en travaux avec pour message « Chez nous les travaux c’est fini », en clin d’oeil aux rénovations au sein de notre parc hôtelier », déclare Florence Liger Tourres, VP Marketing segment économique et super-économique Accor Europe du Sud.



A savoir : la part du chiffre d’affaires en clientèle en déplacements pros de l’enseigne est la plus forte parmi toutes les autres enseignes du groupe Accor en 2021, soit 2 fois la part moyenne sur l’ensemble du groupe. 80% du chiffre d’affaires chez hotelF1 est issu de réservations pour motif professionnel