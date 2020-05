Autre clientèle (inattendue) addict des vacances en France, cette très grande bourgeoisie héritière de gentilhommières et autres châteaux, pratiquant un entre soi dans les triangles d’or du Lubéron, du Perche, du Périgord ou du Morbihan.



La sociologue spécialiste des très beaux quartiers qu’est Monique Pinçot-Charlot a été très précise sur ce sujet : c’est dans les régions françaises que les grands bourgeois passent l’été, confinés dans leurs demeures issues d’héritages de noble lignée.



Non qu’ils délaissent les voyages lointains. Ils les pratiquent. Mais en décalé, soit l’hiver, entre « happy few », loin des hordes déversées par l’aviation low cost.



Et que dire des navigateurs amarrant leurs yachts dans des ports nationaux, moyennant des tarifs exorbitants !



Nul besoin donc d’inciter les vacanciers français à renouer avec la découverte de la France. Nos compatriotes la connaissent et ne demandent qu’à y rester. Pourvu que l’offre nationale ne se révèle pas dissuasive en termes de prix.



Car, c’est bien là que le bât peut blesser. L’offre touristique dont la qualité progresse et se diversifie, souvent selon les normes du développement durable, n’est pas forcément économique.



Incriminés surtout, les tarifs des brasseries dont pourtant nous attendons avec impatience la réouverture ! Incriminés aussi, une hôtellerie aux prix plus élevés parfois de 30% par rapport à la Grèce ou l’Espagne.



D’ailleurs, une étude publiée par Atout France en 2018 vérifiait que les départs à l’étranger en été étaient plus le fait des revenus moyens que des revenus élevés. Ce qui indique bien qu’en termes d’image, « Restez en France » devient plus « glamour » que « Quittez la France » en été tout au moins.