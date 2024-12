¡Viva Mexico! Avec Bahia Principe Hotels & Resorts

Situé directement sur l'une des plages de sable blanc les plus prisées de la Riviera Maya, cet hôtel récemment rénové a été conçu dans un esprit d'intégration et de durabilité.



Au Bahia Principe Grand Tulum, une expérience unique autour du concept ORIGIN vous attend : un hommage au paysage local et aux profondes racines de la fascinante culture maya.

Les villas et chambres de l'hôtel incarnent une parfaite alliance de modernité et de fonctionnalité, mettant en valeur des textures et des matériaux inspirés des origines de cette civilisation.



Les enfants profiteront pleinement de l’espace dédié Zama, nommé en référence à l’ancienne ville fortifiée de Tulum. Cette zone, enrichie par un parc aquatique, offre une multitude d’activités ludiques où les plus jeunes peuvent s’immerger dans la culture maya à travers des jeux, l’archéologie et l’exploration.