10 astuces choc pour convertir vos clients

Chez Costa, vous pouvez profiter d'une cabine quadruple où les enfants séjournent gratuitement en partageant la cabine des parents. Il existe également une option pour les familles monoparentales et une offre Family Plan, celle-ci permet d'obtenir une deuxième cabine à moitié prix, ce qui est idéal pour les familles avec des adolescents. La croisière est une expérience sur-mesure pour les familles, avec des services et des activités adaptés à tous les âges. Les enfants et adolescents peuvent profiter du Squok Club et du Teens Club proposant des animations ludiques et sécurisées. Pour les tout-petits, le Squok Baby Area (0-3 ans) sur les navires Costa Smeralda et Toscana offre un espace spécialement conçu. Pendant que les enfants s'amusent, les parents profitent de moments de détente en partant en excursion ou en se relaxant au spa Solemio. Costa Croisières propose aussi des excursions « Fun for Family », pour toute la famille, et « Fun for Teens », spécialement conçues pour des groupes d’adolescents de 14 à 17 ans.