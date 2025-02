18 000 repas distribués : Costa Croisières poursuit son action sociale

Chaque dimanche, ces repas permettent de créer des moments de partage et de convivialité au centre d’hébergement d’urgence.



C’est un soutien indispensable pour les personnes que nous accompagnons, et nous remercions Costa Croisières et la Banque Alimentaire pour cette action essentielle

Cette année, un nouveau bénéficiaire rejoint le programme, la Fondation Saint Jean de Dieu.Chaque week-end, les repas préparés à bord du Costa Toscana , scellés et emballés pour être livrés aux bénévoles du Centre Forbin, un centre d'hébergement d'urgence accueillantCes repas complets, composés de, sont distribués aux personnes hébergées, créant ainsi des moments de convivialité et de partage indispensables.En 2025, cette collaboration se poursuivra avec, assurant ainsidans l'aide apportée aux personnes en situation de précarité.Pour, ce soutien est essentiel. "", a déclaré, directrice du Centre Forbin.