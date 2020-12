2020 : la pire année jamais enregistrée dans l'histoire du tourisme selon l'OMT

L'Asie et le Pacifique, la première région à subir l'impact de la pandémie et celle où les restrictions sur les voyages sont les plus sévères à ce jour, a connu une diminution de 82 % des arrivées au cours des dix premiers mois de 2020. Le Moyen-Orient a enregistré une baisse de 73 %, et l'Afrique a connu une diminution de 69 %. Les arrivées internationales en Europe et en Amérique ont diminué de 68 %.



L'Europe a enregistré des baisses plus faibles de 72 % et 76 % en septembre et octobre par rapport aux autres régions du monde, après la reprise légère mais de courte durée des mois de juillet et août, qui ont été les plus importants de l'été. La résurgence du virus dans toute la région a entraîné la réintroduction de certaines restrictions sur les voyages. Toutefois, l'Europe est la région où le nombre de destinations (91 % au 1er novembre 2020) a le plus diminué, principalement parmi les États membres de la zone Schengen.



À l'autre extrémité, l'Asie et le Pacifique ont continué d’enregistrer des baisses de près de 100 % en septembre et en octobre, ce qui reflète la fermeture des frontières en Chine et d'autres grandes destinations de la région. Les Amériques ont connu une amélioration progressive depuis juin, avec des baisses comparativement plus faibles des arrivées internationales jusqu'en octobre. Cela s’explique par la réouverture de nombreuses destinations de la région, dont les petits États insulaires en développement des Caraïbes.



Le Secrétaire général Pololikashvili a ajouté : « Il est essentiel d'adopter une approche coordonnée pour assouplir et lever les restrictions sur les voyages chaque fois que cela est possible sans danger. Il sera ainsi possible de rouvrir les destinations au tourisme, et des règles claires et cohérentes entre les pays contribueront grandement à rétablir la confiance dans les voyages internationaux et à accroître la confiance des consommateurs. »