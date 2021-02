2021 : comment nous voyons la reprise du tourisme international

Envoyer à un ami Imprimer Partager cet article

Depuis un an maintenant, les acteurs du tourisme voient leur activité fortement réduite en raison de la pandémie mondiale de la COVID-19. Entre la fermeture des frontières, les nouvelles règles sanitaires à mettre en place et les directives gouvernementales de chaque pays, est-il possible d’envisager une reprise du tourisme à l’international dans les prochains mois ? et avec quelles évolutions ?

Rédigé par VISAMUNDI le Lundi 15 Février 2021

Ré-ouverture de pays sans cesse décalée Depuis l’apparition de la COVID-19 la plupart des pays à travers le monde ont alors fermé leurs frontières. Pour certaines destinations, la date de levée des restrictions reste floue. Pour d’autres, un calendrier sanitaire se dessine.



C’est le cas notamment de l’Inde qui a suspendu l’édition de tous les visas électroniques depuis le mois de mars 2020, et qui repousse chaque mois sa ré-ouverture.

Il en est de même pour les Etats-Unis qui n’ont toujours pas levé l’interdiction pour les voyageurs provenant d’Europe de se rendre sur le territoire de l’Oncle Sam, malgré l’annonce du président sortant sur l’ouverture des frontières le 26 janvier.



L’Australie et la Nouvelle-Zélande, pourraient bien rester fermés encore près d’un an pour ouvrir seulement début 2022. Ces deux territoires restent très prudents, et ne souhaitent pas s’avancer sur une date, mais une chose est sûre, nous n’irons pas surfer sur les vagues australiennes, ni manger un burger à Auckland dans les prochains mois.



Les Jeux Olympiques sont à ce jour maintenus à Tokyo cet été, malgré les nombreuses rumeurs d’annulation des dernières semaines. Cet événement mondial majeur s’adaptera à la crise, l’heure est à la réflexion quant au déroulement des épreuves, accueil du public…



L’Afrique, reste le continent le plus ouvert pour les voyageurs durant cette crise mondiale. La majorité de ses pays sont ouverts avec des conditions d’accueil relativement souples.



Les pays d’Amérique latine fermés repoussent leur ouverture très régulièrement, aucune date fixe ne peut donc être avancée. Cependant, certains pays comme le Brésil et la Bolivie sont ouverts aux voyageurs.



Nous tenons à rappeler que les mesures appliquées à certains pays sont susceptibles de changer en fonction de l’évolution de la pandémie



Vers une digitalisation des démarches administratives

La technologie est mise à profit afin de fluidifier le passage dans les aéroports et ainsi améliorer les conditions d’accueil et de renforcer la sécurité liée au contexte sanitaire. L’e-Visa permet également un meilleur contrôle des ressortissants étrangers.



À l’heure où les contacts humains sont à limiter, le visa électronique se place comme étant une des solutions les plus sûres pour une reprise du tourisme.



De ce fait, certains pays ont lancé leur visa électronique en 2021 :



À partir du 21 juin 2021 il sera possible de faire une demande de visa électronique pour la Mongolie, le parlement a opté le 31 décembre 2020 pour la dématérialisation des formalités de voyage. Les conditions de validité de cet e-Visa restent à définir.







Sur la même lignée, le Pakistan impose aux voyageurs internationaux souhaitant se rendre sur le territoire de passer par le site des autorités pakistanaises afin d’obtenir un e-Visa.



Le Gouvernement Russe a décidé à partir du 1er janvier 2021 d’unifier son

La crise sanitaire actuelle amène les acteurs du tourisme à appréhender de nouvelles méthodes concernant la politique de délivrance des visas.La technologie est mise à profit afin de fluidifier le passage dans les aéroports et ainsi améliorer les conditions d’accueil et de renforcer la sécurité liée au contexte sanitaire. L’e-Visa permet également un meilleur contrôle des ressortissants étrangers.À l’heure où les contacts humains sont à limiter, le visa électronique se place comme étant une des solutions les plus sûres pour une reprise du tourisme.De ce fait, certains pays ont lancé leur visa électronique en 2021 :À partir du 21 juin 2021 il sera possible de faire une demande de visa électronique pour la Mongolie, le parlement a opté le 31 décembre 2020 pour la dématérialisation des formalités de voyage. Les conditions de validité de cet e-Visa restent à définir. Le Kenya a rendu son visa électronique obligatoire dès le 1er janvier 2021. Ce dernier est valable 3 mois pour une durée de 30 jours sur le territoire avec la possibilité de le faire renouveler deux fois sur place.Sur la même lignée, le Pakistan impose aux voyageurs internationaux souhaitant se rendre sur le territoire de passer par le site des autorités pakistanaises afin d’obtenir un e-Visa.Le Gouvernement Russe a décidé à partir du 1er janvier 2021 d’unifier son visa électronique à tout le pays, valable 60 jours, il permettra aux 112 nationalités éligibles de rester 16 jours sur le territoire, une fois les restrictions levées.

Généralisation du vaccin pour voyager Et si la vaccination était la clef pour une reprise du tourisme international ? C’est la question qui est sur toutes les lèvres. Le vaccin serait-il une des conditions pour pouvoir de nouveau voyager librement dans certains pays ?



La Roumanie a récemment communiqué à ce sujet en indiquant que les ressortissants ayant bénéficié des deux doses de vaccin contre la COVID-19 seront exemptés de quatorzaine obligatoire à l’arrivée sur le territoire. Il en est de même pour les Seychelles et le Liban. La tendance est à l’élargissement de ce type de protocole.



Le Sri Lanka, qui tend à rouvrir ses frontières aux touristes internationaux a fait une déclaration sur son site dédié “Actuellement, aucune exception ne sera faite pour les vaccinations effectuées; tous les protocoles de sécurité doivent être respectés indépendamment”.



Outre les destinations, certains prestataires touristiques, comme les croisiéristes, se demandent de quelle manière gérer les passagers vaccinés et les autres qui ne le sont pas. Le vaccin obligatoire pour partir en croisière n’est pas encore d’actualité mais le sujet est sur la table.



À l’heure actuelle, il n’est pas encore possible d’affirmer quels pays imposeront ou recommanderont le vaccin aux voyageurs. Les actualités qui circulent sur internet et les réseaux sociaux sont à prendre avec beaucoup de recul. Nous invitons nos lecteurs à consulter les sites officiels pour trouver des réponses à leurs questions, seules les instructions des autorités du pays sont à prendre en considération.



Pour nous contacter



Contactez-nous à Découvrez nos services adaptés aux professionnels du voyage sur https://www.visamundi.fr/ Contactez-nous à contact@visamundi.fr ou gwladys@visamundi.fr

Lu 444 fois Notez

Dans la même rubrique : < > AGV : Vous en êtes où, côté digitalisation ? Nouvelle démarche sanitaire pour voyager : les formulaires santé