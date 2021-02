3 bonnes raisons de réserver dès maintenant un vol vers les Açores !

Fières de leur toute nouvelle distinction de première destination européenne de tourisme d'aventure aux World Travel Awards 2020 , les Açores offrent toutes les conditions d’un voyage dépaysant tout en respectant les normes sanitaires essentielles au bon déroulement de vacances bien méritées, dans le contexte actuel.L’archipel a été classée parmi les destinations les plus sûres en 2020 notamment grâce à la mise en place d’un label sanitaire « clean and safe » pour distinguer les sites, hébergements et restaurants appliquant les mesures sanitaires les plus strictes.