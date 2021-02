5 city breaks pour déconnecter Partez à la découverte des villes du Centre-Val de Loire en mode « en roue libre » !

Envoyer à un ami Imprimer Partager cet article

Oubliez tous vos clichés sur la ville : la pollution, le bruit, le stress, les transports en commun saturés, les files d’attente à l’entrée des musées… Dans les villes du Centre-Val de Loire, c’est avant tout la douceur de vivre qui domine. Accessibles et de taille modeste, les villes de Chartres, Orléans, Blois, Tours et Bourges sauront vous surprendre, et vous détendre !

Rédigé par par Comité Régional du Tourisme Centre-Val de Loire le Lundi 1 Février 2021

Orléans, Blois et Tours : Loire et sérénité



► Orléans accueille d’ailleurs tous les 2 ans, en septembre, le Festival de Loire, le plus grand rassemblement de la marine fluviale d’Europe.

Accessible en 1h de train depuis Paris, la cité johannique, en référence à Jeanne d’Arc, vous charmera par son imposante cathédrale, ses petites ruelles pavées et ses maisons à colombages avec vue imprenable sur la Loire.



Le samedi matin, ne manquez pas le marché du quai du Roi pour faire le plein de fruits, légumes et spécialités locales.

L’après-midi, on vous recommande de louer un vélo et de longer la Loire et le canal d’Orléans en direction du petit village de Combleux, à seulement 7km du centre-ville. Le panorama y est exceptionnel !



Vous pourrez également y faire une sortie en bateau traditionnel de Loire pour découvrir l’histoire du fleuve, sa faune et sa flore. Un dépaysement garanti ! Au retour, en saison, “posez-vous” à l’une des nombreuses guinguettes du bord de Loire : le Boui-Boui, le Fût d’trop, la Sardine ou la Paillote, il n’y a que l’embarras du choix !



Et si vous préférez la culture à la nature, rendez-vous au Musée des Beaux-Arts, qui abrite une collection unique de peintures italiennes, flamandes et hollandaises du XVe au XXe siècle, au FRAC (Fond Régional d’Art Contemporain) qui a la particularité d’être entièrement consacré à l’architecture, et au Musée Jeanne d’Arc.



Pour en savoir plus : www.tourisme-orleansmetropole.com

Les villes d’Orléans, Blois et Tours ont toutes un point commun : elles sont traversées par la Loire. Si, autrefois elles lui tournaient le dos, aujourd’hui, elles en font un de leurs atouts majeurs.accueille d’ailleurs tous les 2 ans, en septembre, le, le plus grand rassemblement de la marine fluviale d’Europe.Accessible en 1h de train depuis Paris, la cité johannique, en référence à Jeanne d’Arc, vous charmera par son imposante cathédrale, ses petites ruelles pavées et ses maisons à colombages avec vue imprenable sur la Loire.Le samedi matin, ne manquez pas lepour faire le plein de fruits, légumes et spécialités locales.L’après-midi, on vous recommande deen direction du petit village de Combleux, à seulement 7km du centre-ville. Le panorama y est exceptionnel !Vous pourrez également y fairepour découvrir l’histoire du fleuve, sa faune et sa flore. Un dépaysement garanti ! Au retour, en saison, “posez-vous” à l’une des nombreuses guinguettes du bord de Loire : le Boui-Boui, le Fût d’trop, la Sardine ou la Paillote, il n’y a que l’embarras du choix !Et si vous préférez laà la nature, rendez-vous au Musée des Beaux-Arts, qui abrite une collection unique de peintures italiennes, flamandes et hollandaises du XVe au XXe siècle, au FRAC (Fond Régional d’Art Contemporain) qui a la particularité d’être entièrement consacré à l’architecture, et au Musée Jeanne d’Arc.

Blois est une ville riche en histoire, notamment grâce à son Château, résidence de 7 Rois et 10 Reines de France. Si la visite classique du Château reste un incontournable, on vous recommande aussi le spectacle Sons & Lumières qui a lieu tous les soirs d’avril à septembre dans la cour intérieure du château. Plus insolite encore, le Château propose des cours de qi gong et de yoga pour se relaxer et méditer au milieu des plus belles œuvres d’art.



En sortant du château, jetez un œil à la façade de la Maison de la Magie : chaque demi-heure, vous verrez surgir des fenêtres un dragon à 6 têtes ! Le Musée est en partie dédié au magicien blésois Robert Houdin. Flânez ensuite en contrebas dans les ruelles du quartier des Arts, et rendez-vous à la Fondation du Doute, un lieu singulier qui mérite le détour, ne serait-ce que pour sa façade recouverte des fameuses citations de l’artiste Ben.



Pour une petite escapade au vert, on vous recommande l’Observatoire Loire, au parc des Mées, pour avoir la chance d’observer les espèces emblématiques de la Loire. Vous pourrez y faire une sortie en bateau traditionnel avec un guide naturaliste, et louer des vélos pour découvrir un bout de l’itinéraire de La Loire à Vélo.



Pour en savoir plus : www.bloischambord.com

est une ville riche en histoire, notamment grâce à, résidence de 7 Rois et 10 Reines de France. Si la visite classique du Château reste un incontournable, on vous recommande aussi le spectacle Sons & Lumières qui a lieu tous les soirs d’avril à septembre dans la cour intérieure du château. Plus insolite encore, le Château propose des cours de qi gong et de yoga pour se relaxer et méditer au milieu des plus belles œuvres d’art.En sortant du château, jetez un œil à la façade de: chaque demi-heure, vous verrez surgir des fenêtres un dragon à 6 têtes ! Le Musée est en partie dédié au magicien blésois Robert Houdin. Flânez ensuite en contrebas dans les ruelles du quartier des Arts, et rendez-vous à la Fondation du Doute, un lieu singulier qui mérite le détour, ne serait-ce que pour sa façade recouverte des fameuses citations de l’artiste Ben.Pour, on vous recommande l’Observatoire Loire, au parc des Mées, pour avoir la chance d’observer les espèces emblématiques de la Loire. Vous pourrez y faire une sortie en bateau traditionnel avec un guide naturaliste, et louer des vélos pour découvrir un bout de l’itinéraire de La Loire à Vélo.

Tours vous tend les bras !

En à peine 1h de TGV depuis Paris, vous serez déjà place Plumereau ou rue Colbert, l’une des nombreuses rues piétonnes du centre-ville, qui grouille de petites adresses gourmandes.

Aux Halles, faites le plein de spécialités locales comme les rillettes de Tours, les rillons, le nougat de Tours ou encore le Sainte-Maure de Touraine, ce fromage de chèvre traversé par une paille de seigle. Près de la cathédrale Saint-Gatien, n’oubliez pas de rendre visite à Fritz, l’éléphant naturalisé exposé dans le jardin du Musée des Beaux- Arts, et le plus grand ami des Tourangeaux !



Pour découvrir la ville cheveux au vent, Retro Tours propose des visites en side-car vintage. A vous le pont-Wilson, la basilique Saint-Martin ou le Prieuré Saint-Cosme ! Si vous préférez le bruit du clapotis de l’eau, louez un canoë à la demi-journée pour une sortie sur la Loire, de Vouvray à Tours, et faites une pause sur une île de Loire pour apprécier la quiétude et la sérénité de ces paysages inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO.



Pour en savoir plus : www.tours-tourisme.fr

► Gourmands et gourmets,vous tend les bras !En à peine 1h de TGV depuis Paris, vous serez déjà place Plumereau ou rue Colbert, l’une des nombreusesdu centre-ville, qui grouille de petites adresses gourmandes., faites le plein de spécialités locales comme les rillettes de Tours, les rillons, le nougat de Tours ou encore le Sainte-Maure de Touraine, ce fromage de chèvre traversé par une paille de seigle. Près de la cathédrale Saint-Gatien, n’oubliez pas de rendre visite à Fritz, l’éléphant naturalisé exposé dans le, et le plus grand ami des Tourangeaux !Pour découvrir la ville cheveux au vent, Retro Tours propose des. A vous le pont-Wilson, la basilique Saint-Martin ou le Prieuré Saint-Cosme ! Si vous préférez le bruit du clapotis de l’eau,à la demi-journée pour une sortie sur la Loire, de Vouvray à Tours, et faites une pause sur une île de Loire pour apprécier la quiétude et la sérénité de ces paysages inscrits au

Bourges, la campagne à la ville une destination à part entière qui regorge de petits trésors.



Partez à la découverte de son centre-ville, de ses maisons à colombages et de sa cathédrale classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. D’ailleurs, amusez-vous à regarder chaque petit détail de la façade, car il paraît que les bâtisseurs y auraient sculpté et caché plusieurs paires de fesses !



« A cœur vaillant, rien d’impossible ». Vous connaissez certainement le proverbe, mais connaissez-vous son origine ? Il s’agit en fait de la devise de Jacques Cœur, argentier du roi Charles VII et figure emblématique de Bourges. La visite du palais Jacques Cœur, en centre-ville, vous apprendra tout sur l’histoire de cet illustre commerçant.



Si le jardin de l’Archevêché, tout près de la cathédrale, ou le jardin des Prés Fichaux, n’assouvissent pas votre envie de verdure, rendez-vous dans les Marais de Bourges, à seulement 15 min à pied de la gare, pour une balade nature surprenante. 135 hectares de parcelles y sont amoureusement cultivés en jardins familiaux et des promenades en barques sont aussi proposées certains jours de l’année.



A la fin du week-end, n’oubliez pas de faire le plein de produits berrichons : des croquets du Berry, des sablés de Nançay, des lentilles vertes du Berry ou un crottin de Chavignol.



Pour en savoir plus : www.bourgesberrytourisme.com

Bourges vous plonge directement dans le cœur du Berry,Partez à la découverte de son centre-ville, de ses maisons à colombages et de sa cathédrale classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. D’ailleurs, amusez-vous à regarder chaque petit détail de la façade, car il paraît que les bâtisseurs y auraient sculpté et caché plusieurs paires de fesses !». Vous connaissez certainement le proverbe, mais connaissez-vous son origine ? Il s’agit en fait de la devise de Jacques Cœur, argentier du roi Charles VII et figure emblématique de Bourges. La visite du, en centre-ville, vous apprendra tout sur l’histoire de cet illustre commerçant.Si, tout près de la cathédrale, ou, n’assouvissent pas votre envie de verdure, rendez-vous dans, à seulement 15 min à pied de la gare, pour une balade nature surprenante. 135 hectares de parcelles y sont amoureusement cultivés en jardins familiaux et des promenades en barques sont aussi proposées certains jours de l’année.A la fin du week-end, n’oubliez pas de: des croquets du Berry, des sablés de Nançay, des lentilles vertes du Berry ou un crottin de Chavignol.

Let it slow, à Chartres La Cathédrale de Chartres est inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO et sa réputation n’est plus à faire, notamment pour sa collection de vitraux et le fameux « bleu de Chartres ». Découvrez les différentes techniques des artisans verriers, des plus anciennes aux plus modernes, en visitant le Centre International du Vitrail. Dans le centre-ville, de nombreux artisans verriers font aussi visiter leur atelier dans un cadre plus intimiste.



A la nuit tombée, on vous recommande fortement Chartres en Lumières, un spectacle unique en Europe, gratuit et projeté tous les soirs d’avril à septembre. Tous les bâtiments du centre-ville sont illuminés et animés d’une scénographie hors du commun : la médiathèque, le musée des Beaux-Arts, le Théâtre, la Cathédrale, les ponts de l’Eure…Vous en prendrez forcément plein les yeux !



Pour en savoir plus : www.chartres-tourisme.com

est inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO et sa réputation n’est plus à faire, notamment pour sa collection de vitraux et le fameux « bleu de Chartres ». Découvrez les différentes techniques des artisans verriers, des plus anciennes aux plus modernes, en visitant le Centre International du Vitrail. Dans le centre-ville, de nombreux artisans verriers font aussi visiter leur atelier dans un cadre plus intimiste.A la nuit tombée, on vous recommande fortement, un spectacle unique en Europe, gratuit et projeté tous les soirs d’avril à septembre. Tous les bâtiments du centre-ville sont illuminés et animés d’une scénographie hors du commun : la médiathèque, le musée des Beaux-Arts, le Théâtre, la Cathédrale, les ponts de l’Eure…Vous en prendrez forcément plein les yeux !

Contactez-nous CRT Centre-Val de Loire

Estelle Vandenbroucque

e.vandenbroucque@centre-valdeloire.org

Tel : 02 38 79 95 08



Christophe Mouton

c.mouton@centre-valdeloire.org

Tel : 02 38 79 95 30



www.enrouelibre-centrevaldeloire.com





www.loireavelo.fr





#enrouelibre @laloireavelo #loireavelo

Estelle VandenbroucqueTel : 02 38 79 95 08Christophe MoutonTel : 02 38 79 95 30#enrouelibre @laloireavelo #loireavelo

Vivez une expérience en Centre-Val de Loire Consultez l'annuaire et découvrez tout ce que vous pouvez faire dans la région

Lu 222 fois Notez

Dans la même rubrique : < > Montagnes du Jura, tout un monde dehors ! Les dix bonnes raisons de choisir la Corse pour organiser votre événement professionnel