6 conseils pour trouver la bonne activité de team building à Paris

Anticiper la réservation et l'accessibilité du lieu peut permettre de mieux maîtriser les coûts. Mais, avant tout, il faut comparer les prestations et les tarifs pour « faire jouer la concurrence ». À titre d'exemple, d'après les tendances MICE 2024, le coût d'un séminaire standard est compris entre 251 et 350 € par personne et par nuit. Il peut donc être plus judicieux d'organiser un événement en journée et, si possible, de limiter le nombre de participants.