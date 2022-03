Appli mobile TourMaG



A. Rath, (Cap 5) : "On retrouvera 70% du volume d’activité, pas davantage..." L'interview d'Aurélien Rath, directeur général de Cap 5

Bilan de la crise sanitaire, NDC, modèle économique des TMC, RSE, acquisition clients… Alors qu’une nouvelle crise frappe l’industrie du voyage, Aurélien Rath, directeur général de Cap 5, fait le point sur l’actualité de son groupe familial. Entretien.

Rédigé par Caroline Lelievre le Jeudi 10 Mars 2022

TourMaG.com – Pouvez-vous nous faire un historique de l’entreprise ?



Aurélien Rath : Cap 5 a été fondée par mon père en 1976. J’ai rejoint l’entreprise en 2007, avant d’en prendre la direction en 2011. L’activité est répartie à 70% sur le business travel, 20% le loisir et 10% sur le MICE.



Nous sommes majoritairement présents dans les Hauts-de-France, avec 9 points de ventes qui ont pignon sur rue et comptons également deux plateaux affaires à Lille et Roissy.



En 2019, notre chiffre d’affaires était de 115 millions d’euros pour 115 salariés. En 2021, il était de 43.5 millions d’euros soit une baisse de 62% par rapport à 2019.



TourMaG.com - Comment avez-vous vécu la crise sanitaire ?



A.R. : Pendant la crise sanitaire, nous avons pris des mesures assez rapides et fortes. Nous avons restructuré l’entreprise et procédé à un plan de sauvegarde de l’emploi. Aujourd’hui, elle compte 77 collaborateurs. De même, nous avons fermé trois agences.



La partie Business travel s’en est mieux tirée. Si le redémarrage est plus lent, l’activité ne s’est jamais totalement arrêtée. En février 2022, nous avons retrouvé 62% de notre activité.



Nous avions tablé sur une reprise à 65% peut-être 70% de l’activité au global.



TourMaG.com – C’était avant la guerre en Ukraine ?



A.R. : En effet, c’est un nouveau coup dur. Nous avons



"Dans un contexte sanitaire et géopolitique normal, on retrouvera 70% du volume d’activité d’avant crise, pas plus" TourMaG.com - Quels impacts laisseront ces crises successives sur le voyage d’affaires ?



A.R. : Il y a un avant et un après mars 2020. Aujourd’hui, à isopérimètre de clients, des déplacements ont été à jamais détruits par les changements d’habitude de déplacement de nos clients.



Tout le monde reconnaît les qualités d’outils de visioconférence, le télétravail s’est développé et il y a une prise de conscience environnementale.



Dans un contexte sanitaire et géopolitique normal, on retrouvera 70% du volume d’activité d’avant crise, pas plus.



TourMaG.com - Selon vous, faut-il revoir le modèle économique des TMC ?



A.R. : Quand il n’y a pas de transactions, il n’y a pas de frais de transaction. Quand vous avez, malgré tout, laissé une partie de vos salariés au travail pour assister, rassurer, conseiller, aiguiller des voyageurs d’affaires, vous conservez une charge mais n’avez pas de rentrées d’argent.



C’est complètement inconfortable. On voit ça et là, certaines TMC qui tentent de mettre en place un minimum de facturation. C’est peut-être une bonne idée. Mais il faudrait que ce soit un mouvement de fond. Une initiative isolée ne donnera rien.



TourMaG.com - Que préconisez-vous ?



A.R. : Il faut revoir à la hausse nos grilles de frais. On a atteint des niveaux beaucoup trop bas, qui dévalorisent complètement le service rendu à nos clients.



C’est très mauvais pour notre industrie, pour la reconnaissance du travail de nos collaborateurs.



On sort d’une crise, arrive maintenant ce bouleversement économique via NDC. Il est urgent d’attendre avant de bouger.

NDC : "une vaste supercherie" TourMaG.com – Que pensez-vous de NDC ?



A.R. : C’est une vaste supercherie. Je ne vois pas pourquoi l’évolution d’une norme informatique viendrait bouleverser tout un écosystème et renchérir le prix du billet auprès du client final.



Je suis assez friand de voir évoluer les normes techniques et informatiques, c’est une bonne chose. Mais d’un point de vue commercial, c’est vraiment un mauvais signe lancé à la distribution.



Il manque des briques, des fonctionnalités, qui vont réduire la productivité d’une agence. Aujourd’hui, ce n’est pas au point.



Ce sera aussi très contre-productif pour Air France, car s’ils doivent absorber les appels de toutes les agences pour ajouter des options ou autre, ils vont être noyés.



Je suis curieux que peu de travel managers s’expriment sur le sujet. Le pricing induit par NDC va créer une opacité. On n’a plus l’exhaustivité de l’offre, très concrètement, la compagnie décide ce qu’elle vend, à qui et quand.



Dans ce cadre-là, je ne suis pas certain que ce soit une bonne nouvelle pour les acheteurs. Ce qu’on peut redouter, c’est une envolée des tarifs pour les voyageurs d’affaires.



TourMaG.com - De nouveaux acteurs ont investi le marché et font des PME leur cible, de grands groupes se consolident, qu'est-ce que cela vous inspire ?



A.R. : Je ne suis pas plus inquiet que cela. Il y a toujours de nouveaux entrants.



Les TMC comme la mienne, qui rendent un service client, avec une technologie de pointe ont encore une belle carte à jouer.



TourMaG.com - La RSE est-elle devenue un véritable levier ?



A.R. : En tant qu’agence nous devons montrer patte blanche et mener des actions en interne. Nous publions notre bilan carbone tous les ans.



En effet, nous conseillons et accompagnons des entreprises dans leurs objectifs de réduction des émissions.



TourMaG.com - Quelle est votre ambition à moyen terme ?



A.R. : Nous nous sommes bien attelés à l’acquisition de nouveaux clients, assez étonnamment en 2020. Nous travaillons avec de grands groupes internationaux, comme avec le cabinet d’avocats du coin.



Caroline Lelievre

Caroline Lelievre

