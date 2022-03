ADN Tourisme reprend seule la gestion de Datatourisme

Afin de préparer l’accueil des grands évènements sportifs à venir en 2023 ( Coupe du Monde de Rugby ) et 2024 (Jeux Olympiques et Jeux Paralympiques), ADN Tourisme prévoit d’engager des investissements nécessaires au travail de traduction automatisé des données dans plusieurs nouvelles langues (outre le français et l’anglais, déjà disponibles).e au-delà des frontières nationales en participant à un groupe de travail piloté par la Commission européenne. Ces travaux visent à créer un standard unique permettant le partage de données touristiques à l’échelle européenne.Avec plus de 15 millions de points d’intérêt (POI) téléchargés chaque mois par ses réutilisateurs (start-ups et autres développeurs de solutions numériques), la plateforme nationale alimente de nombreuses applications et sites internet, du portail officiel France.fr aux sites de presse quotidienne (Le Télégramme) en passant par plusieurs dizaines d’applications utiles aux touristes en séjour (Tested 4 You, France Vélo Tourisme, Kidiwe, Helix...).