FUTUROSCOPIE - Christian Mourisard (ADN Tourisme) : "relancer, transformer, inventer"

Futuroscopie - Concrètement, quels sont les leviers d’action sur lesquels vous pouvez intervenir ?



Christian Mourisard : L’enquête auprès de nos adhérents nous a permis de dégager quatre axes prioritaires d’actions : communiquer, sensibiliser, former et favoriser le travail en réseau.



En effet, le « tourisme responsable » reste, pour certains, une notion vague ou qui peut faire peur par tous les sujets qu’il recouvre. Notre première ambition est de montrer que sa prise en compte suppose des actions très concrètes que chacun, à son échelle, peut mettre en place et qu’il n’est pas nécessaire de vouloir tout embrasser pour commencer à agir. C’est pourquoi la communication et la sensibilisation sont vraiment essentielles.



La formation et le travail en réseau constituent l’étape suivante pour permettre à chaque organisme de consolider son engagement et, par la suite, d’accompagner les professionnels. Il est certain que tous nos adhérents ne sont pas au même niveau de connaissance et d’appropriation du sujet, mais ma volonté est que notre ambition commune d’agir ensemble pour un tourisme responsable et de qualité soit partagée par le plus grand nombre.



L’ensemble de ces actions que nous souhaitons porter avec le réseau sera présenté en détails à Agen.



Futuroscopie - Enfin, comment voyez-vous l'avenir ?



Christian Mourisard : Même si, avec la saison estivale qui a été plutôt bonne, on constate que le tourisme hexagonal reprend peu à peu des couleurs, nous ne sommes pas encore sortis de la crise (je pense notamment au secteur du tourisme d’affaires et au tourisme dans les grandes villes durement touchées par l’absence des clientèles internationales). Et nous ne sommes pas à l’abri d’un sursaut du Covid-19 ou encore de catastrophes climatiques de plus en plus fréquentes.



Toutefois, depuis mars 2020, nous avons beaucoup appris, beaucoup innové : nous sommes sans doute plus prêts qu’auparavant à réagir aux situations imprévues et d’urgence. Et puis, n’est-ce pas l’une des principales caractéristiques du tourisme que d’être en constante évolution ?



Au sein d’ADN Tourisme, l’avenir, nous nous y préparons grâce à la commission prospective qui réfléchit sur ces questions d’adaptation, notamment aux nouveaux comportements des clientèles. Certaines ont déjà été clairement identifiées pendant la crise (le tourisme d’hyper-proximité, le désir de déconnexion, le mixte travail/voyage), mais il reste beaucoup de réflexions à mener sur le sujet.



Ce qui est certain, c’est que la notion de tourisme même demande à être réinterrogée au profit d’une notion plus large d’hospitalité de toutes et tous sur l’ensemble de nos territoires. Synonymes d’emplois et de retombées économiques pour les territoires, le tourisme doit être également source d’échanges et d’épanouissement pour tous. L’humain doit rester au cœur de nos préoccupations.