AEGEAN : quel bilan pour le début d’année 2025 ?

AEGEAN poursuit sa, avec environ, soit 1,8 million de sièges supplémentaires par rapport à 2024. Sur son, la compagnie propose environ 13 millions de sièges, dépassant de 1,4 million le nombre de sièges proposés en 2024. Pour le, AEGEAN offre 8,5 millions de sièges, en augmentation de 6 %.La compagnie renforce également sa présence sur leen ajoutant de nouveaux vols directs depuis Héraklion , Mykonos, Rhodes et Santorin vers Istanbul. De nouvelles liaisons directes seront lancées vers Erbil (Irak) et Bakou (Azerbaïdjan) depuis Athènes. AEGEAN continue d'investir dans les liaisons vers l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis Sur le plan domestique, AEGEAN met en place. L'aéroport d'Héraklion bénéficiera de quatre nouvelles liaisons vers Rhodes, Naxos, Corfou et Kos. Rhodes sera connectée à La Canée et Santorin, tandis que Thessalonique sera reliée directement à Syros. En 2024, AEGEAN avait transporté 16,3 millions de passagers, enregistrant une croissance annuelle de 6 % par rapport à 2023, avec plus de 19,7 millions de sièges proposés.