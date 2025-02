Grève en Grèce : vols AEGEAN et Olympic Air perturbés

Lese prépare à des perturbations. AEGEAN et Olympic Air ont annoncé des annulations et modifications de vols en raison d'uneCette grève en Grèce , prévue pour le, impactera les vols domestiques et internationaux des deux compagnies. Les passagers sont invités à vérifier l'état de leurs vols et à contacter les compagnies aériennes ou leurs agences de voyage pour connaître les options disponibles.Il est important de noter que les perturbations ne se limitent pas au 28 février, mais affecteront également les journées du