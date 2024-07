Vacances en Grèce - FAQ pour Agents de Voyages

Les Trains

Le réseau ferroviaire en Grèce n'est pas très développé, et ce, surtout en dehors du nord du pays. Il est principalement géré par la compagnie OSE et les horaires et les tarifs ne sont pas toujours fixes. Les trains sont généralement lents et le confort n'y est généralement pas optimal. En revanche, les trains, les plus récents, offrent une meilleure expérience. Notez qu’il y a les trainset les trainsqui desservent toutes les gares. Ces derniers sont particulièrement abordables.Le métro ne dessert que la capitale de la Grèce et il y aIl est possible de les emprunter entre 5h30 du matin et minuit. Le prix à la journée est de 4.1 € et le billet de 5 jours coûte 8.2 €.Il s’agit du moyen de transport grec le plus usité et il est principalement géré par Ktel. Ses prix sontet il circule entre 5h30 et 00h30.Ils relient la côte aux îles, mais ils sont plus nombreux en été qu’en hiver. Il faut savoir que les Ferries sont plus lents et moins chers que les bateaux rapides. Cependant, ils peuvent assurer les transferts même par temps bien venteux. D’ailleurs,, car ils dépendent largement des variables climatiques.La couleur des taxis varie selon les villes.sont jaunes et ils sont dotés de compteurs. Il est important de mentionner qu’ils proposent des tarifs majorés entre minuit et 5 h du matin. Pour les, il est impératif de se mettre d’accord sur le montant de la course en amont. Notez qu’etson concurrent local) offrent une alternative aux taxis traditionnels. Ils sont très utilisés dans les grandes villes. Pour louer une voiture en Grèce, il faut avoir au moins 21 ans, et disposer d’un permis de conduire européen ou international ainsi que d’une