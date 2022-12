AFST - Alain Verwilghen : « This is your authorization to take off !!! »

« Les seniors du tourisme racontent »

Initiée par Michel Messager et désormais présidée par Georges Azouze, l'Association Française des Seniors du Tourisme (AFST) regroupe près d’un millier de professionnels du tourisme - seniors en retraite ou en activité - tous secteurs confondus. Une petite centaine de ces membres ont participé à la rédaction d’un ouvrage qui regroupe des témoignages et des anecdotes de celles et ceux qui « ont fait le tourisme ». Dans cet ouvrage, un mot s’impose : « passion ». Passion d’un métier de rencontres et de partages qui, disent-ils, leur a appris à rêver, à se dépasser, à faire face à l’imprévisible. Seniors grands voyageurs, ils disent aussi que le plus beau des voyages est celui qu’ils n’ont pas encore fait.

En cette fin d’année, TourMaG.com vous propose une sélection de ces témoignages qui illustrent la rapide et spectaculaire évolution opérée en quatre petites décennies dans les métiers du tourisme. Aujourd'hui, le récit d'Alain Verwilghen.

Rédigé par Michèle SANI le Vendredi 30 Décembre 2022

