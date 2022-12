AFST - Liliane Demonchy : « Ce réveillon-surprise fut une très mauvaise surprise... »

Les jours passent et Monsieur vient nous voir quasiment au quotidien pour s'assurer de notre discrétion sur sa réservation, nous demandant de ne surtout laisser aucun message sur son téléphone de domicile, uniquement sur son numéro professionnel.



Le jour « J » arrive. Il est 20 heures et les autocars quittent le quartier de l'Opéra.



Après une heure de route, dans la nuit noire, Monsieur commence à s'agiter car plus le bus se dirige vers sa destination, plus le paysage lui rappelle quelque chose. En réalité, panneaux et villages le rapprochent de son domicile.



Bien entendu, aucune possibilité d’opérer un demi-tour ! Monsieur se décide quand même à demander à l’accompagnateur le nom de l'endroit où a lieu le réveillon « surprise ». Et quelle surprise !



Vous l’avez deviné, il s’agit d’une auberge située à quelques kilomètres de son domicile. Mauvaise pioche !



Monsieur s’inquiète alors que sa compagne le rassure en lui disant que le restaurant est certainement privatisé par l’agence.



Le car arrive à destination. Les participants descendent et sont accueillis dans la grande salle par l'aubergiste qui leur indique leurs tables respectives. Mais là... horreur !



Monsieur aperçoit de l'extérieur, sa femme et ses enfants. Il comprend alors que le restaurateur a également accepté, dans une salle annexe, quelques clients individuels... dont sa famille !