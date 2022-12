AFST - Marylise Colombo, ou quand un prince du Moyen-Orient troque son tapis volant pour un TGV...

Bref, le jour J tout est prêt, on attend le prince. Toutes les équipes sont présentes… « Y ‘a pu qu’à… donner » le départ de ce TGV.



Petit problème : à 11 heures le prince n’est pas présent et pour cause, il ne s’est pas réveillé !



On appelle son secrétaire particulier en lui demandant pour quelle raison personne ne l’a réveillé… et là on s’entend répondre : « Mais vous n’y pensez pas, on ne réveille pas le prince… ! »



Pas grave pour le prince qui paie la facture et demande la même prestation pour le lendemain… ce qui fait frémir les équipes de production comme on peut l’imaginer.



La réalisation a nécessité une charge de travail supplémentaire, mais les engagements ont été tenus. Le staff du prince s’est montré très aimable avec toutes les personnes à bord du TGV spécial.



Quelques jours plus tard, le retour s’est déroulé sans embûche. Tout avait été mis en œuvre par la région qui accueillait le prince et l’horaire de retour avait été calculé pour que le réveil ne soit pas trop matinal… ».



Marylise Colombo (SNCF / Accor)