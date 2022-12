AFST - Yves Kimmoun : « Gomme, crayon et calculette : le trio gagnant des années 80 »

« Dans le début des années 80, il n’y avait ni ordinateur, ni système de réservation pour les billets de trains et d’avions.



Toutes ces interventions se faisaient « en live » par téléphone, parfois par fax.



Nous étions dans un autre monde, dans lequel le crayon, la gomme et « l’ABC » régnaient en maître.



Ces exemples illustrent bien tout le chemin parcouru en l’espace d’une quarantaine d’années, jusqu’à l’arrivée des technologies, aujourd’hui omniprésentes, dans notre vie professionnelle et privée.



A cette époque sans l’informatique, il fallait quand même assurer le départ des clients et leur fournir leur billet d’avion.



Et bien figurez-vous que ces billets... nous les faisions à la main sans aucune aide des machines.



Facile me direz-vous quand il s’agit d’un simple aller et retour. Mais imaginez quand vous avez des dizaines de groupes qui doivent partir en Inde ou aux USA en fin de semaine et qu’il vous faut tout « gratter » à la main avec, en prime, une dizaine d’escales et les composantes tarifaires qui s’y rattachent !