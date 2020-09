AGV : SpeedMedia vous donne les 5 bonnes raisons de (re)faire votre site maintenant Pourquoi ne pas refaire votre site web maintenant ? (et même en profiter pour communiquer)

De prime abord, cette question pourrait paraître un peu déplacée. Les finances des Agences de voyages sont mises à mal, les temps de travail largement réduits et le télétravail s’installe… Mais à bien y réfléchir, quelques arguments plaident en faveur de ceux qui franchissent le pas de refondre leur site web actuellement. Pas n’importe comment évidemment, mais plutôt avec les solutions développées par SpeedMedia à la fois simples à mettre en œuvre et 100% conçues pour les agences de voyages.

Osons aller encore plus loin en se demandant s’il n’y a pas quelques opportunités de communication sur un marché atone côté offre ? Les quelques futurs voyageurs en prospection active vont s’engager quelque part, il serait mieux que ce soit chez vous !

Pourquoi refaire votre site web maintenant ? Finalement, est-ce que ce n’est pas le meilleur moment puisque…



- Vous avez (malheureusement) pas mal de temps disponible. On sait qu’un site web est un projet structurant et qu’il faut du temps pour s’y consacrer. Dans le feu de l’action quotidienne, on a toujours plus urgent à faire, même si ce n’est pas nécessairement plus important. Alors que le quotidien s’est allégé en ce moment, vous pouvez consacrer votre esprit, voire celui de votre équipe, vers un projet positif et porteur d’avenir : votre nouveau site web !



- Vous êtes certainement en télétravail. Ça tombe bien, un site ça se fait très bien en télétravail.



- Votre informaticien est au chômage partiel à 100%. Vous n’en aurez pas besoin pour refaire votre site tellement nos solutions sont simples à mettre en œuvre. SpeedMedia met à votre disposition une interface simple, complète et performante. SpeedMedia vous assiste et c’est au final vous qui avez totalement la main sur votre site !



- Vous êtes focus sur la reprise même si vous ne savez pas quand elle arrivera. Dans 2 mois, 3 mois, 6 mois ? On ne sait pas. Mais ce qui est sûr, c’est qu’il faudra être prêt pour ce moment-là. Avoir un site performant pour la reprise, c’est la garantie d’une bonne visibilité, gage de professionnalisme, et nous l’espérons, d’engranger un maximum de ventes ou de commandes !



- Vous ne souhaitez pas faire d’investissements lourds, on le comprend. Pour tout engagement de 36 mois, vous ne payez qu’un abonnement mensuel (à partir de 99€/mois), et la création standard de votre site vous est offerte.



Depuis plus d'une quinzaine d'années, SpeedMedia accompagne agences de voyages, réseaux et Tour-Opérateurs en fournissant des outils simples d'utilisation et des sites web performants. Nous apportons chaque jour à nos utilisateurs les moyens de développer leurs ventes, de piloter leur distribution et de réaliser des ventes sur internet comme en agence. Nous répondons ainsi à tous les besoins des agences de voyages, tant en B2C qu’en B2B.



Pourquoi choisir SpeedMedia ? Nous vous avons convaincu. Vous souhaitez franchir le pas et lancer la refonte ou la création de votre site. On vous dit maintenant pourquoi la meilleure solution est celle offerte par Speedmedia :



- Parce que SpeedMedia est un spécialiste du travel qui ne travaille que pour l’industrie du tourisme. Nos solutions sont pensées pour vous, agences de voyages, Tour-Opérateurs, Offices du Tourisme... C’est d’ailleurs plus de 160 clients qui nous ont fait confiance avant vous.



- Parce qu’en plus de la carrosserie, nous vous offrons le moteur… SpeedMedia ne vous fournit pas seulement un site internet comme n’importe quelle agence web, mais vous donne accès à la production de plus de 70 T.O connectés.



- Des offres TO en temps réel : durant la période que nous traversons, savoir quelle offre est disponible chez quel TO n’est pas chose aisée. SpeedMedia centralise la production des principaux TO du marché. Vous, sur votre back-office, et vos clients, sur votre site internet, savez donc en temps réel quel voyage est disponible et pouvez évidemment le réserver.



- Un outil évolutif : vous pouvez ajouter des modules si vous souhaitez aller plus loin : module Comités d’Entreprise, module Listes Cadeaux, etc…



Enfin, si tout cela vous intéresse, mais que vous ne disposez pas de suffisamment de temps ni de compétences même en interne, SpeedMedia peut vous accompagner très loin avec ses offres « Accompagnées », « Pilotées » ou encore « Managées » proposant des campagnes de génération de leads, la gestion partielle ou complète de votre site, etc.



Les offres managées et la génération de leads garantie En cette période inédite, pour compenser les événements et opérations de prospection que vous ne pouvez plus organiser à ce jour, votre entreprise peut générer des leads de qualité en misant sur le digital !



Il y a des clients potentiels en phase de recherche active en ce moment. Certes, ils sont peu nombreux mais bien présents. Pendant que vos concurrents ne communiquent pas ou très peu, c’est peut-être le moment de se faire voir. Grâce à SpeedMedia, nous détectons ces clients potentiels et nous vous envoyons les demandes de devis qualifiés. Un seul objectif : vous envoyer des prospects, à vous de les convertir en clients !



Ce ne sont pas des paroles en l’air puisque nous nous engageons sur un nombre minimum de leads garanti. Et si l’objectif n’est pas atteint, nous vous remboursons !



Il serait peut-être temps de nous rencontrer ?



- Laurent Briquet, Directeur Général :

- Tel. +33 (0)4 72 68 83 90

- ou sur notre site :



Nous mettons à votre disposition des démos via écran partagé, conférence calls, emails, rencontres… nous vous attendons :



- Formulaire de contact :

