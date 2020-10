ATD publie un livre blanc "Tourisme & changement climatique"

Tourisme & Changement climatique

mobiliser les professionnels du tourisme

"les accompagner sur le chemin de la neutralité carbone. "

Acteurs du Tourisme Durable publie un livre blanc «» afin de "" et deCe document depermet de : comprendre le changement climatique, ses impacts sur le tourisme et inversement ; s'engager concrètement dans une transition bas-carbone, grâce à des clés de compréhension, outils et bonnes pratiques pour mesurer et réduire ses émissions de gaz à effet de serre ; et appréhender les années à venir et adapter son activité au changement climatique.Il est disponible gratuitement en version numérique via le site web d’ATD, ou en version imprimée (participation de 9€ TTC par exemplaire).