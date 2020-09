Abu Dhabi lance son e-learning en français

Abu Dhabi Specialist Program

Le Département de la Culture et du Tourisme d’Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) lance son «» en français, une plateforme d’e-learning en ligne : https://fr.abudhabispecialist.com/. Le programme a été déployé à travers le monde en trois phases et dans plusieurs langues sur(France, Royaume-Uni, États-Unis, Canada, Inde, Australie, Nouvelle-Zélande, Chine, Corée du Sud, Allemagne, Italie, Irlande, Russie et CCG).Conçu spécifiquement pour les partenaires du secteur tels que les tour-opérateurs, les agents de voyage et les groupistes, le Programme Spécialiste Abu Dhabi permet de se former sur la destination.Les cours inclus couvrent des thématiques relativesChaque module est suivi d’un test pour marquer les progrès des participants. Il comprend également une section récompenses présentant le programme d’incentive pour les agents de voyages « spécialistes d’Abu Dhabi » ceux qui ont validé la formation.