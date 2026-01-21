Accrochez votre ceinture : une chute de 52m arrive avec un nouveau Fast & Furious à Universal Orlando !

Universal Orlando Resort renouvelle ses attractions.



Le parc annonce l'arrivée de Fast & Furious : Hollywood Drift – des montagnes russes en plein air à haute vitesse qui rejoindront la famille Universal Studios Florida en 2027.



Remplaçant les anciennes montagnes russes Hollywood Rip Ride Rockit, Fast & Furious : Hollywood Drift plongera les amateurs de sensations fortes dans l'univers de la grande vitesse.



Accrochez vos ceintures : sensations à 360 degrés et descente verticale de 52 mètres qui propulsera les apprentis pilotes à près de 17 étages au-dessus d'Universal CityWalk.



De son côté, Fast & Furious – Supercharged fermera définitivement ses portes en 2027. Des montagnes russes similaires devraient ouvrir leurs portes cette année à Universal Studios Hollywood, de l'autre côté du pays, en Californie.