Activités indoor : le Groupe Urban Loisirs ouvre son capital pour développer ses centres de loisirs 1055

Fondé en 2010 par Thierry Vuillaume et dirigé par la famille Vuillaume, le Groupe Urban Loisirs exploite, sous la marque « Le 1055 », des centres de loisirs indoor de grande dimension (4 000 à 6 000 m2) dans des agglomérations en Bourgogne-Franche-Comté et en Auvergne-Rhône-Alpes.



Ces centres proposent une gamme d’activités ludiques : bowling, laser game, kidpark, réalité virtuelle, etc., ainsi qu’une restauration de type brasserie.



D'abord implanté à Lons-le-Saunier dans le Jura puis à Bourg-en-Bresse dans l’Ain, le groupe s’est structuré pour déployer ce nouveau concept dans l’Est de la France.



"Le plan de développement prévoit l’ouverture de six nouveaux centres « 1055 » qui seront exploités en propre ou en licence de marque. Les premières ouvertures sont prévues dès 2021 à Besançon, et se poursuivront ensuite à Oyonnax, Vesoul et Macon ", indique le Groupe dans un communiqué.