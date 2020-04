Adriana Minchella (CEDIV) - Lettre ouverte aux fournisseurs : "Remettons le client au centre de nos préoccupations !"

Nous avons plus que jamais besoin d’entraide, de compréhension, de solidarité, d’échanges, de transparence, de complicité et d’écoute.



Chez vous comme chez nous, hélas, il y aura de la casse industrielle et nul ne peut dire ce que sera le monde de demain tant les blessures sont profondes et seront longues à cicatriser.



Nous devons rebâtir nos marchés, nos relations aux consommateurs et ce n’est pas le moment de nous décrédibiliser aux yeux de l’opinion publique.



Voyageurs et professionnels ont de la mémoire ! Vous aussi… alors construisons ensemble cette après-crise avec des relations respectueuses, responsables, sereines et pacifiées.



b[Au CEDIV nous voulons des rapport loyaux, solidaires, pragmatiques et durables comme dans tout partenariat « gagnant/gagnant » et ne lâcherons rien. Donc acte !]b



Je remarque déjà, d’après les remontées de nos adhérents et des échanges avec certains de nos partenaires, que le dialogue s’établit sérieusement et qu’il porte ses fruits.



Je continue d’y croire et je vous appelle l’ensemble des parties concernées à une « entente sacrée ».



Comme on dit au CEDIV, « tout seul on va plus vite , ensemble on va plus loin » !



Cordialement

ADRIANA MINCHELLA