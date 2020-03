Aegean Airlines annonce des mesures face au coronavirus

Aegean Airlines informe dans un communiqué de presse qu'elle est en communication avec les autorités compétentes concernant le coronavirus (Covid-19). "La compagnie reçoit ainsi toutes les directives nécessaires pour prévoir les mesures de précaution ou de réaction face au virus."



La compagnie annonce avoir amplifié " les procédures de nettoyage des cabines de ses appareils entre chaque vol, dans tous les aéroports qu’elle dessert en Grèce et dans le monde, autant durant la journée qu’à la fin des vols de nuit. "



De plus, Aegean Airlines a mis en place une procédure de désinfection en collaboration avec une entreprise spécialisée, dans le cas où un passager possiblement contaminé est signalé par la National Public Health Organization (NPHO) de Grèce.



Depuis le 23 février dernier, la compagnie offre également l’option à ses passagers ayant réservé un vol jusqu’au 20 mars 2020 de reporter leur voyage (jusqu’au 20 octobre 2020) sans aucun frais (possible seulement via le centre d’appels).