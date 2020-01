Aer Lingus : 2,5 millions de passagers transportés entre l'Irlande et l'Amérique du Nord

Dave Shepherd, Chief Commercial Officer d’Aer Lingus a déclaré : "Nous avons intégré cet été deux nouveaux Airbus A321neo LR à notre flotte. Nous attendons, en 2020, la livraison d’autres appareils nouvelle génération dont nous pensons qu’ils transformeront notre offre long-courrier avec leur capacité à desservir des destinations lointaines grâce à des avions au fuselage étroit. Cela ouvre des possibilités de lancement de nouvelles lignes en Amérique du Nord pour Aer Lingus dans le futur mais offre aussi une correspondance sans faille vers l’Europe via l’Irlande aux voyageurs nord-américains."



Pour rappel pour 2020, elle a annoncé le lancement de 5 nouveaux vols directs entre l’Irlande et le reste de l’Europe avec l’ouverture de Brindisi (Pouilles) et Alghero (Sardaigne), et de Rhodes en Grèce au départ de Dublin, et avec la mise en service d’un vol direct depuis Shannon à l’ouest de l’Irlande, vers Paris-Charles de Gaulle et Barcelone.