Aérien : le chantage aux slots pour en finir avec les prix bradés ?

Alors ces pratiques entrainent une spirale perverse pour le transport aérien tout entier. Les prix normaux ne peuvent plus être affichés, petit à petit le prix moyen diminue et pour arriver à équilibrer les comptes, les transporteurs sont conduits à augmenter le coefficient de remplissage ce qui a pour effet de multiplier les voyages inutiles et d’entasser les passagers dans des appareils toujours plus densifiés.le transport aérien n’arrivant pas à rémunérer convenablement les énormes capitaux qu’il faut bien investir. C’est ainsi que de très beaux appareils passent à la trappe, comme par exemple l’A 380, car il est de plus en plus délicat d’équilibrer ses coûts alors que c’est le modèle préféré des voyageurs.Il est urgent que ces pratiques s’arrêtent. On ne peut hélas pas compter sur la profession, chaque compagnie ayant peur des annonces de ses concurrents, procède de la même manière. Il faudra bien s’en remettre à la réglementation. Celle-ci existe d’ailleurs. La vente à perte est interdite dans la quasi-totalité des pays européens. Alors pourquoi n’est-elle jamais sanctionnée.On m’oppose toujours le fait que le prix marginal peut toujours s’expliquer et qu’un siège occupé vaut mieux qu’un siège vide. C’est faux ! Un siège occupé coûte de l’argent. D’abord il faut bien payer les taxes et elles sont en moyenne de 13 € par vol, et puis chaque passager contribue aux coûts directs d’un vol ne serait-ce que par son poids sans compter les coûts de distribution payés aux GDS, 7 dollars par vol en moyenne.Il ne me paraît pas impossible de prouver la vente à perte tant elle est évidente ou si on ne trouve pas les tarifs annoncés, la publicité mensongère laquelle est tout aussi interdite.. Et puis comment expliquer que l’on puisse attribuer des «» aux transporteurs qui usent de telles pratiques au détriment de compagnies plus vertueuses.A vrai dire la seule manière de freiner voire d’éradiquer de telles annonces consisterait à ne plus attribuer de créneaux aéroportuaires aux transporteurs coupables, voire de les obliger à en rendre. Après tout c’est bien ce que les autorités européennes demandent aux compagnies auxquelles les Etats ont pu consentir des prêts ou des apports en capital.Encore une fois, revenons au bon sens.