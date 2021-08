Transport aérien : où s'arrêtera donc la folle course aux prix bradés ?

La compagnie Southwest Airlines a d’ailleurs intenté une action en justice contre Skyplagged un consolidateur qui affiche des tarifs inférieurs à ceux du transporteur.



Alors on se demande comment arrêter ce qui s’apparente à une escroquerie car, ou bien les tarifs affichés couvrent les coûts, et on voit bien que ce n’est pas possible, ou ils ne sont là que pour attirer les gogos auxquels on fera payer plusieurs fois le prix en lui rajoutant une foultitude de services, plus ou moins obligatoires, destinés uniquement à compenser un affichage délirant.



Les compagnies ne s’en cachent d’ailleurs pas du tout. Elles utilisent la fameuse taxe YQ dans laquelle elles peuvent mettre n’importe quel fourre-tout et d’abord des surcharges carburant dont on ne voit pas pourquoi elles apparaissent dans une rubrique taxes et non pas dans les prix de vente.



En fait les transporteurs se défendent de l’utilisation de ces pratiques en expliquant qu’ils sont bien obligés de s’y soumettre puisque leurs concurrents ne s’en privent pas et que les clients sont attirés d’abord par les prix. Donc personne ne porte plainte à la DGCCRF par exemple car chacun se tient par la barbichette.



Il faut tout reprendre à zéro, et d’abord expliquer aux passagers que chaque service a un coût, et que le transport aérien est extrêmement complexe et onéreux. C’est le prix de son excellence et d’abord de sa sécurité.



Il ne faut pas compter sur les opérateurs pour s’amender eux-mêmes mais les grands organismes et d’abord IATA pourraient prendre ce sujet en compte. Le bon sens n’aurait qu’à y gagner.