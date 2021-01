Covid-19 : A quoi sert la Commission Européenne en matière de transport aérien ?

Le constat est alarmant. Depuis le début de la pandémie, l’Europe semble étrangement absente. Quand je parle de l’Europe, je pense bien entendu aux autorités de Bruxelles.



Hormis l’achat largement claironné de 200 millions de vaccins dont on a peine à en voir les stocks en France, et sans doute quelques importants subsides accordés aux différents pays, force est de constater qu’on n’a pas eu l’occasion de percevoir son action.



Ce qui est le plus frappant est la faillite du droit que tous les européens ont à se déplacer. Les différents traités constitutifs de l’Europe ont tous eu pour but d’assurer la libre circulation des hommes et des marchandises à l’intérieur de l’espace européen.



Eh bien, il s’est passé tout juste le contraire. Les autorités européennes ont été dans l’incapacité de conserver ce privilège élémentaire et même d’assurer une coordination minimale entre les pays. Alors chacun y a été de sa propre stratégie sanitaire en pensant qu’elle serait meilleure que celle du voisin.