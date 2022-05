Aérien : vers la vente de billets d'avion dans le métavers ?

Il ne s'essouffle pas depuis le début de l'année, l'attention ne s'est pas relâchée. C'est un vrai sujet et il est bien parti pour être notre monde,

Le métavers a percé l'écran et les réseaux sociaux en 2022.Une fois la puissance du buzz passé, l'univers virtuel continue d'exister et maintenant d'attirer les marques. nous expliquait Sophie Lacour, la DG d'Advanced Tourism.Après Qatar Airways, c'est à Vueling de se plonger dans cet univers parallèle.Associée à Next Earth, la troisième plateforme du métavers, et à Iomob, une startup de services de mobilité partagée,