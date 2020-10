Aéroport Brest Bretagne : des lignes vers Strasbourg et Toulon pour les fêtes de fin d’année

Pour rappel, quatre autre destinations seront desservies pour les fêtes de fin d’année avec Transavia entre le 17 décembre et le 3 janvier :



- Marseille, 11 vols : 23 et 24 octobre prochains, 18, 19, 20, 25, 26 et 30 décembre, 1er, 2 et 3 janvier 2021.

- Montpellier, 5 vols : 19, 23, 26 et 30 décembre prochains, 2 janvier 2021.

- Nice, 6 vols : 19, 20, 23, 26 et 27 décembre prochains et le 3 janvier 2021.

- Toulouse, 8 vols : 18, 20, 21, 26, 27 et 28 décembre prochains, 1er et 3 janvier 2021.



Mais aussi deux destinations en Corse avec Volotea :



- Ajaccio : jusqu’au 31 octobre 2020, un vol par semaine

- Figari : jusqu’au 31 octobre 2020, un vol par semaine



Et puis :



- Bordeaux : jusqu’à 7 vols par semaine avec Chalair

- Lyon : de 12 à 22 vols par semaine avec Air France et de 1 à 6 vols par semaine avec Easyjet

- Marseille : de 2 à 7 vols par semaine avec Ryanair

- Montpellier : de 1 à 4 vols par semaine avec Volotea

- Nice : jusqu’au 4 janvier 2021, de 1 à 3 vols par semaine avec Volotea

- Ouessant : toute l’année avec la Finist’Air

- Paris-Orly : de 8 à 37 vols par semaine avec Air France et un à deux vols par semaine avec Vueling

- Paris-Roissy Charles-de-Gaulle : de 12 à 21 vols par semaine avec Air France

- Toulon : un à deux vols par semaine avec TUI Fly



Et enfin, une destination à l’étranger : Porto, avec un à deux vols par semaine avec Ryanair.