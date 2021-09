Aéroport Marseille-Provence : le trafic européen au rendez-vous estival

Trafic total : 1 161 644 passagers soit +94.5% vs 2020 et -38.7% vs 2019

- Trafic domestique : 450 190 passagers soit +35.0% vs 2020 et -26.1% vs 2019

- Trafic international : 705 047 passagers soit +169.5% vs 2020 et -45.0% vs 2019



Source : Aéroport Marseille Provence (du 1er juillet au 25 août 2021)