Aéroport de Bordeaux : le trafic chute de 70,6% en 2020 le trafic national passe devant le trafic international

L'Aéroport de Bordeaux accuse un recul de trafic de 70,6% sur l'année 2020 et le trafic national est repassé devant le trafic international.

Rédigé par La Rédaction le Mercredi 20 Janvier 2021

A l'heure du bilan, l'Aéroport de Bordeaux comptabilise 2,3 millions de passagers soit une baisse de trafic de 70,6% par rapport à 2019.



Le trafic international est le plus touché avec un recul de 76,5% et 1.082.000 passagers enregistrés. Les grands hubs intercontinentaux subissent cette crise de plein fouet et affichent des faibles performances : Amsterdam (-67,4%), Barcelone (-85,2%), Lisbonne (-73,4%), Madrid (-78,5%), Zurich (-86%).



La desserte de Londres et de ses quatre aéroports desservis qui, l'année dernière, avaient totalisé un trafic de plus de 524.000 passagers s'est effondré de près de 81% (101.000 passagers) et ce, malgré l'ouverture par British Airways, dès l'été dernier, de son « hub » intercontinental de Heathrow.





Le trafic domestique en recul de 61,9% Les vols domestiques ont été également limités mais dans une proportion moindre. Avec une attrition de « seulement » 61,9%, le trafic domestique a cumulé à 1.171.000 passagers repassant devant le trafic international ; ce n'avait plus été le cas depuis 2016.



Paris, première desserte de l'aéroport, finit l'année avec 400.150 passagers transportés en recul de 67% par rapport à 2019.



A noter toutefois que l'ensemble des lignes desservant l'île de beauté (Ajaccio, Bastia, Calvi, Figari) ne sont en recul que de 30% par rapport à 2019.



La compagnie easyJet devient la première compagnie de la plateforme en nombre de passagers transportés (740.000) suivi par Air France/KLM (682.000), Ryanair (400.000) et Volotea (194.000).



