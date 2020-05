Aéroport de Toulouse-Blagnac : 8 destinations seront desservies en juin 4 compagnies opéreront sur le tarmac

Envoyer à un ami Imprimer Partager cet article

L’aéroport de Toulouse-Blagnac reprend son activité en juin, avec 8 destinations au départ de la Ville rose. Nice, Lyon, Caen, Ajaccio, Bastia, Strasbourg et Lorient seront à nouveau desservis, Paris sera encore plus accessible qu’en mai.

Rédigé par La Rédaction le Jeudi 28 Mai 2020

Au mois de juin, trois compagnies aériennes feront leur retour à l’aéroport de Toulouse-Blagnac, s’ajoutant à Air France qui avait maintenu sa présence ces deux derniers mois.



Voici le programme des vols pour les semaines à venir :



Air France

• Paris-CDG : 4 vols par jour et augmentation progressive des fréquences jusqu’à 6 vols quotidiens (à partir du 1er juin).

• Lyon : 3 vols hebdomadaires (à partir du 8 juin).



APG Airlines (à partir du 3 juin)

• Lorient : cinq vols hebdomadaires.



easyJet (à partir du 15 juin)

• Paris-CDG : un vol quotidien

• Nice : deux vols hebdomadaires.

Volotea (à partir du 19 juin)

• Caen : deux vols hebdomadaires

• Ajaccio : un vol hebdomadaire

• Bastia : un vol hebdomadaire

• Nice : un vol hebdomadaire

• Strasbourg : un vol hebdomadaire.



« Nous sommes particulièrement heureux de revoir nos passagers et de reconnecter notre territoire, indique Philippe Crébassa, Président du Directoire d’ATB. Tout au long du mois de mai, nous avons déployé notre dispositif sanitaire pour garantir un accueil sécurisé et rassurant pour nos passagers. Nous restons totalement mobilisés pour permettre à chacun de voyager à nouveau par avion, dans le respect des directives des autorités. »



Lu 141 fois Notez





Dans la même rubrique : < > Lufthansa Group étoffe son programme de vols en France Rachat Transat par Air Canada : la Commission européenne ouvre une enquête approfondie