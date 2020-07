Aéroports de Paris : le retour à la "normale" du trafic estimé entre 2024 et 2027

Au cours du 1er semestre 2020, le trafic du groupe ADP a baissé de 57,5% (hors trafic d'Istanbul Atatürk et hors trafic des aéroports de GMR en 2019), avec un total de 48,2 millions de passagers.



Celui de Paris Aéroport (Orly et CDG) chute de 62,2%, à 19,8 millions de passagers.



" Les mois d'avril et mai ont connu un trafic quasiment nul et la reprise du trafic a été lente aux mois de juin et de juillet , a déclaré Augustin de Romanet, Président-directeur général d'Aéroports de Paris - Groupe ADP dans un communiqué.



L'ensemble des activités du groupe a été fortement affecté dès le mois de mars : la baisse du chiffre d'affaires consolidé est de 46,5% sur le 1er semestre, à 1 168 millions d'euros.



L'EBITDA reste positif à 39 millions d'euros grâce aux premiers effets d'un plan d'optimisation engagé sur l'ensemble du groupe.



Le résultat net part du Groupe s'établit à -543 millions d'euros, du fait notamment d'importantes dépréciations à l'international et dans le secteur des commerces et services, impactés par la crise ", poursuit-il.