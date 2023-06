Agents de voyages : Expedia TAAP fait grimper le taux de com

Nous nous engageons à aider les agents de voyages à offrir les meilleures expériences possibles aux voyageurs qu'ils servent

Expedia Group récompense les agents de voyages sur les hébergements Premium Plus.Le programme Expedia TAAP propose une augmentation de la commission de 2% pour les réservations sur les hébergements Premium Plus. Les hébergements Premium Plus sont ceux qui offrent déjà une commission supérieure...L'offre est valable sur les réservations effectuées via", a déclaré Robin Lawther , vice-président d'Expedia TAAP.Expedia TAAP propose aux agents de voyages l'accès à plus d'un million d‘hébergements, 200 000 activités, 175 locations de voitures et 500 compagnies aériennes.