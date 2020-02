Ailleurs Business change de look !

Nouvelle charte graphique, nouveau site... Ailleurs Business change d'image.



Le spécialiste du business travel au sein du groupe Marietton Développement arbore un nouveau logo orange, et au design stylisé reflétant " notre énergie et notre volonté de toujours mieux servir nos clients. " indique un communiqué de presse.



Les équipes d’Ailleurs Business s’appuient sur 150 Mobility Managers (MB), répartis sur 15 plateaux d’affaires, et génèrent 10 % du volume d’affaires du groupe.