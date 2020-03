Air Austral rapatrie ses passagers et revoit son programme de vols Suspension des trains SNCF de/vers Paris-CDG

Air Austral ajuste ses programmes de vols, tout en maintenant la continuité territoriale propre aux territoires français. Elle organise également des vols de rapatriement de ses passagers et met à leur disposition des mesures commerciales exceptionnelles ainsi qu’une équipe dédiée pour leur répondre dans les meilleurs délais.

Rédigé par La Rédaction le Jeudi 19 Mars 2020

Air Austral organise le rapatriement de ses passagers. La compagnie a réussi à ce jour à réacheminer tous les passagers qui se trouvaient à Madagascar.



" Les équipes font le maximum pour réacheminer les passagers Air Austral se trouvant sur d’autres escales extérieures jusqu’à demain. Pour Maurice, le dernier vol est prévu ce jour , indique la compagnie dans un communiqué, jeudi 19 pars 2020.



Beaucoup de passagers sont susceptibles d'être encore bloqués malgré tous les efforts de la compagnie qui reste en contact étroit avec les différents consulats afin de leur remonter d'heure en heure le nombre de personnes pouvant se trouver dans cette situation. Air Austral recommande à ses clients de se rapprocher des différentes Ambassades afin qu'elles prennent le relais de leur prise en charge. "

Bahamas : Europe, Royaume-Uni et Irlande, nouvelles nationalités à l'index Air Austral a aussi dû revoir son programme de vols.



" À ce stade, les vols au départ de Paris-CDG ou Marseille à destination de La Réunion, entre Paris et Mayotte et entre La Réunion et Mayotte sont maintenus ", ajoute la compagnie.



MARSEILLE



Air Austral a procédé au regroupement de ses vols de/vers Marseille et de/vers Paris pour les jours suivants :



• Les vols UU946 Marseille > Réunion du mardi 24 mars 2020 et du vendredi 27 mars 2020 prévus initialement à 16h40 sont annulés. Les passagers sont avancés sur le vol UU974 Paris-Réunion du même jour. L’appareil fera exceptionnellement une escale à Marseille.

Décollage de Paris à 19h30, escale à Marseille, décollage prévu de Marseille à 22h30 heure locale, arrivée prévue à La Réunion à 11h50 heure locale.



• Les vols UU945 Réunion>Marseille du lundi 23 mars 2020 et du jeudi 26 mars 2020 initialement prévus à 23h40 sont annulés. Les passagers sont avancés sur le vol UU975 Réunion-Paris du même jour. L’appareil fera exceptionnellement une escale à Marseille.

Décollage de La Réunion à 21h00, arrivée prévue à Marseille à 4h55 heure locale, arrivée prévue à Paris-CDG à 7h40 heure locale.

MADAGASCAR



Le 14 mars dernier, le Gouvernement malgache a annoncé la suspension de toute connexion aérienne entre l’Europe et Madagascar, incluant La Réunion et Mayotte.



• Nosy Be



Tous les vols entre La Réunion et Nosy Be sont suspendus depuis le 16 mars, jusqu’au 20 avril 2020.



Deux vols supplémentaires sont programmés ce jeudi 19 mars 2020 entre Nosy Be et La Réunion sur autorisation du gouvernement malgache, pour réacheminer le maximum de passagers actuellement bloqués à Nosy Be.



• Le vol UU2204 décollera de Nosy Be à 15h35 pour une arrivée prévue à 18h10 heure locale à La Réunion



• Le vol UU204 décollera de Nosy Be à 18h05 pour une arrivée prévue à 22h10 heure locale à La Réunion. L’appareil fera une escale à Tananarive.



• Autres provinces malgaches



Tous les vols entre La Réunion et les provinces malgaches (Tamatave, Nosy Be, Diego, Tuléar, Fort Dauphin) sont suspendus depuis le 16 mars 2020, et ce jusqu’au 20 avril 2020.



• De/Vers Tananarive



À compter du vendredi 20 mars 2020 et jusqu’au 20 avril 2020, tous les vols entre La Réunion et Tananarive sont suspendus.



Afin d’assurer le réacheminement du maximum de ses passagers, Air Austral a mis en place des capacités additionnelles au départ de Tananarive. Cela a notamment permis à ceux en provenance des provinces malgaches ou ayant un retour prévu après le 19 mars de trouver une solution de report.



Aussi, face à une demande forte de sa clientèle, Air Austral a décidé de lancer 2 vols supplémentaires entre Tananarive et La Réunion ce jeudi 19 mars 2020 permettant à la compagnie de rapatrier le maximum de ses passagers :



• Le vol UU6612 décollera de Tananarive à 10h40 pour une arrivée prévue à 13h00 heure locale à La Réunion



• Le vol UU204 décollera de Tananarive à 19h50 pour une arrivée prévue à 22h10 heure locale à La Réunion.



ILE MAURICE



Au départ de La Réunion, les vols sont suspendus jusqu’au 30 mars 2020. Les passagers ressortissants mauriciens se trouvant actuellement à La Réunion sont individuellement contactés par la compagnie pour leur proposer une solution alternative de voyage.



Au départ de Maurice, la priorité de la compagnie est d’assurer, dans la mesure du possible, le retour de ses passagers. La compagnie a en ce sens :



• maintenu ses vols dans le sens Maurice > Saint-Denis-de-La Réunion jusqu’au 19 mars 2020



• annulé les vols Maurice > Pierrefonds jusqu’au 30 mars 2020



• programmé des vols supplémentaires entre Maurice et Saint-Denis-de-La Réunion les 17, 18 & 19 mars.



Les passagers actuellement à Maurice et souhaitant anticiper leur départ sont invités à prendre contact avec la compagnie afin d’organiser leur retour dans les meilleures conditions possibles.



Les vols prévus entre Maurice et La Réunion du 20 mars 2020 au 30 mars 2020 sont suspendus.



RODRIGUES



Au départ de La Réunion, les vols sont suspendus jusqu’au 30 mars 2020.



Au départ de Rodrigues :



• les vols prévus du 21 mars 2020 au 30 mars 2020 sont suspendus.



• Air Austral programme un vol Rodrigues > Saint-Denis de La Réunion (UU752) ce jeudi 19 mars 2020 afin d’anticiper le retour de ses passagers prévus sur les vols UU752 du samedi 21 mars 2020 et UU752 du samedi 28 mars 2020. Départ prévu à 16h45 de Rodrigues heure locale.



SEYCHELLES



Air Austral maintient son programme des vols initial entre La Réunion et Les Seychelles jusqu’au dimanche 22 mars 2020 inclus.



Tous les vols entre La Réunion et les Seychelles sont suspendus à compter du lundi 23 mars 2020 et ce jusqu’au 15 avril 2020.



AFRIQUE DU SUD



Air Austral maintient son programme des vols initial entre La Réunion et Johannesburg jusqu’au dimanche 22 mars 2020 inclus.



• Le vol UU341 Réunion-Johannesburg du mardi 24 mars 2020 est avancé au samedi 21 mars 2020. Décollage prévu de La Réunion à 10h10 heure locale.

• Le vol UU342 Johannesburg-Réunion du mardi 24 mars 2020 est avancé au samedi 21 mars 2020. Décollage prévu de Johannesburg à 14h45 heure locale.



Tous les vols entre La Réunion et Johannesburg sont suspendus à compter du mardi 24 mars 2020 et ce jusqu’au 15 avril 2020.



THAÏLANDE



Air Austral maintient son programme des vols initial entre La Réunion et Bangkok jusqu’au dimanche 22 mars 2020 inclus. Afin d’assurer le réacheminement du maximum de ses passagers, notamment ceux prévus sur le vol UU888 du 29 mars 2020, la compagnie a programmé un vol supplémentaire entre Bangkok et La Réunion. Le vol UU888 décollera de Bangkok jeudi 26 mars 2020 à 13h40 pour une arrivée prévue à La Réunion à 18h15.



Tous les vols entre La Réunion et Bangkok sont suspendus à compter du 27 mars 2020 et ce jusqu’au 31 mai 2020.



COMORES



Tous les vols Réunion-Moroni sont suspendus à compter du lundi 23 mars 2020 et ce jusqu’au 15 avril 2020.



CHINE



Tous les vols entre La Réunion et Guanghzou sont suspendus jusqu’au mois de juin 2020.



INDE



Tous les vols entre La Réunion et Chennaï sont suspendus jusqu’au 15 avril 2020.

Les trains SNCF suspendus de/vers Paris CDG



• Les clients ayant des billets TGV AIR à compter de vendredi 20 mars doivent prendre les TGV au départ ou à l’arrivée des gares parisiennes (Paris Est, Paris Nord, Paris Gare de Lyon ou Paris Montparnasse)



• Informations sur les trains encore en circulation disponibles sur le site



La SNCF autorise les passagers à emprunter le TGV correspondant à leur parcours TGV AIR équivalent (exemple un Bordeaux>CDG devient valable sur un Bordeaux>Paris Montparnasse) munis simplement de leur mémo voyage. Cela vaut pour des trains programmés jusqu’à j+1/J-1 de leur jour de départ initial. La SNCF a annoncé la suspension de tous ses TGV de/vers l’Aéroport Roissy CDG à compter du vendredi 20 mars, et ce pour une période indéterminée.• Les clients ayant des billets TGV AIR à compter de vendredi 20 mars doivent prendre les TGV au départ ou à l’arrivée des gares parisiennes (Paris Est, Paris Nord, Paris Gare de Lyon ou Paris Montparnasse)• Informations sur les trains encore en circulation disponibles sur le site https://www.oui.sncf/ La SNCF autorise les passagers à emprunter le TGV correspondant à leur parcours TGV AIR équivalent (exemple un Bordeaux>CDG devient valable sur un Bordeaux>Paris Montparnasse) munis simplement de leur mémo voyage. Cela vaut pour des trains programmés jusqu’à j+1/J-1 de leur jour de départ initial.

Les mesures commerciales assouplies



Ainsi, tous les passagers en possession d’un billet Air Austral émis avant le 31 mai 2020 inclus et ce pour un voyage prévu avant le 30 septembre 2020 inclus, ont la possibilité de reporter leur voyage dans la limite de validité d'un an à compter de l'émission de leur billet selon les conditions ci-dessous.



Modification : billets initialement non modifiables ou modifiables avec frais



• Possibilité de modification de la date de voyage :



• si report de la date de voyage avant le 30 novembre 2020 : possibilité de modifier la date de voyage sans pénalité, sans réajustement de saisonnalité, et sans réajustement de tarif dans la même cabine de voyage.



• si report de la date de voyage à partir du 1er décembre 2020 : possibilité de modifier la date de voyage sans pénalité, avec réajustement tarifaire et de saisonnalité si applicable (pour les billets payés avec bon de continuité territoriale le départ devra se faire avant le 31 décembre 2020).



• Possibilité de modification de la destination sans pénalité et avec un réajustement tarifaire si applicable. Cette mesure n’est pas applicable aux passagers ayant bénéficié de la continuité territoriale.



• Mise en avoir de la valeur du billet possible selon les conditions de réutilisation indiquées ci-dessus



Remboursement : Les billets restent non remboursables / remboursables selon les conditions du tarif payé.



Par ailleurs, afin d’améliorer son service et simplifier le processus, la compagnie a mis en place un nouveau dispositif permettant de désengorger le centre d’appels. La compagnie propose à ses clients qui souhaitent uniquement modifier ou annuler leur billet d’adresser leur demande directement en ligne sur www.air-austral.com dans la rubrique « Infos – Coronavirus » disponible dès la page d’accueil.



• Les demandes d’annulations de voyages peuvent être adressées en complétant le formulaire de demande d’annulation :



• Les demandes de modifications ou de report prévu à plus de 72 heures peuvent être adressée en complétant le formulaire de report ou de changement de destination : Air Austral a assoupli ses conditions de report ou d’annulation, et ce pour l’ensemble de son réseau.Ainsi, tous les passagers en possession d’un billet Air Austral émis avant le 31 mai 2020 inclus et ce pour un voyage prévu avant le 30 septembre 2020 inclus, ont la possibilité de reporter leur voyage dans la limite de validité d'un an à compter de l'émission de leur billet selon les conditions ci-dessous.• Possibilité de modification de la date de voyage :• si report de la date de voyage avant le 30 novembre 2020 : possibilité de modifier la date de voyage sans pénalité, sans réajustement de saisonnalité, et sans réajustement de tarif dans la même cabine de voyage.• si report de la date de voyage à partir du 1er décembre 2020 : possibilité de modifier la date de voyage sans pénalité, avec réajustement tarifaire et de saisonnalité si applicable (pour les billets payés avec bon de continuité territoriale le départ devra se faire avant le 31 décembre 2020).• Possibilité de modification de la destination sans pénalité et avec un réajustement tarifaire si applicable. Cette mesure n’est pas applicable aux passagers ayant bénéficié de la continuité territoriale.• Mise en avoir de la valeur du billet possible selon les conditions de réutilisation indiquées ci-dessus: Les billets restent non remboursables / remboursables selon les conditions du tarif payé.Par ailleurs, afin d’améliorer son service et simplifier le processus, la compagnie a mis en place un nouveau dispositif permettant de désengorger le centre d’appels. La compagnie propose à ses clients qui souhaitent uniquement modifier ou annuler leur billet d’adresser leur demande directement en ligne sur www.air-austral.com dans la rubrique « Infos – Coronavirus » disponible dès la page d’accueil.• Les demandes d’annulations de voyages peuvent être adressées en complétant le formulaire de demande d’annulation : https://www.air-austral.com/demande-annulation-avoir-covid-19.html . Un accusé de réception sera transmis au passager, faisant foi automatique de sa demande d’annulation, lui garantissant une mise en avoir ou un remboursement du billet selon les conditions de validité́ et d’utilisation de ce dernier.• Les demandes de modifications ou de report prévu à plus de 72 heures peuvent être adressée en complétant le formulaire de report ou de changement de destination : https://www.air- austral.com/demande-de-modification-covid-19.html austral.com/demande-de-modification-covid-19.html

