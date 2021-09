Air Austral sera présente au salon IFTM Top Résa

Après 18 mois de pandémie, la Direction d’Air Austral et ses équipes commerciales se sont mobilisées pour venir à la rencontre des acteurs du tourisme aux côtés de leurs fidèles partenaires :

- l’Ile de la Réunion Tourisme,

- l’Agence d’Attractivité et de Développement Touristiques de Mayotte,

- et l’Office de Tourisme de l’Ile Maurice.



Air Austral y partagera ses dernières nouveautés dont ses trois Airbus A220-300 qui ont rejoint sa flotte en juillet dernier et dont le premier vol commercial a été opéré le 18 août entre La Réunion et Mayotte.



Air Austral dévoilera également son programme de vols sur la prochaine saison ajusté au plus près de la demande avec notamment la reprise progressive de certaines de ses destinations telles que Maurice.



Rendez-vous stand 35 allée D pavillon 1.