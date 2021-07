Air Canada relancera Paris – Toronto à partir du 3 août 2021

Depuis le mardi 26 juillet, Air Canada opère de nouveau depuis le terminal 2A de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle où elle dispose en son sein de son propre salon baptisé Feuille d’érable réservé aux passagers Classe Affaires.



"Alors que les restrictions de voyage s’assouplissent partout, nous sommes déterminés à rebâtir notre réseau international a déclaré Mark Galardo, premier vice-président – Planification du réseau et Gestion du chiffre d’affaires d’Air Canada. i[Les Français sont impatients de voyager de nouveau au Canada, et nous sommes prêts à réunir les clients et leurs proches. Nos vols entre Paris (CDG) et Toronto (YYZ) donnent accès à des correspondances pratiques avec nos liaisons au Canada et aux États-Unis via notre plaque tournante de Toronto Pearson".