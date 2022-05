Appli mobile TourMaG



Air Caraïbes met en avant ses classes Caraïbes et Madras Un voyage tout confort avec des tarifs tout doux en classes Affaires et Premium

Les clients d’Air Caraïbes au départ de Paris-Orly et à destination de Pointe-à-Pitre, Fort-de France, Cayenne, Saint-Martin, Port-au-Prince ou Punta Cana pourront bénéficier de tarifs promotionnels sur les deux cabines avant de la compagnie pour un voyage compris entre le 1er juillet et le 31 août 2022.

Rédigé par Air Caraïbes le Mardi 31 Mai 2022

Un voyage tout confort dès 799 € TTC A/R entre Paris-Orly, les Caraïbes et la Guyane Air Caraïbes propose des offres promotionnelles pour des billets en classes Caraïbes et Madras sur son réseau transatlantique :



Un tarif à partir de 1399 € TTC A/R par personne est proposé en classe Madras avec deux bagages en soute de 32kg, pour des vols Air Caraïbes depuis Paris-Orly, à destination de Pointe-à-Pitre, Fort-de-France, Cayenne, Saint-Martin, Port-au-Prince et Punta-Cana.

Les voyageurs pourront également voyager en classe Caraïbes (Premium Economy) dès 799 € TTC A/R par personne avec deux bagages en soute de 23kg sur les mêmes destinations.



Ces promotions sont disponibles jusqu’au 31 mai 2022, pour des départs à partir du 1er juillet 2022 et des retours jusqu’au 31 août 2022.

Des avions de dernière génération pour un plus grand confort ! Air Caraïbes s’appuie sur une flotte moderne et performante de 12 appareils pour opérer les dessertes de son réseau. La compagnie propose des vols vers ses destinations de l’arc caribéen essentiellement opérés en Airbus A350-900 et A350-1000. Il s’agit des appareils les plus performants et confortables du marché, avec des qualités environnementales majeures, qui permettent une réduction conséquente de leur empreinte carbone.

La classe Caraïbes (Premium Economy) Les clients réservés dans cette classe de voyage bénéficient avant leur vol, d’un :

● Comptoir d’enregistrement dédié.

● Coupe-file « départ » à Paris Orly, Pointe-à-Pitre et Cayenne vous permettant un passage rapide au contrôle de police et de sûreté.

● Coupe-file « arrivée » à Paris Orly – sens Caraïbes – Guyane > Paris pour un passage rapide au contrôle de police sur présentation de votre carte d’embarquement.

● Embarquement prioritaire à votre convenance.



Le voyage commence avec la sérénité de la cabine, le confort des sièges, leur inclinaison, les écrans HD tactiles avec des heures de programmes de divertissement. Il se poursuit par l'accueil et la chaleur du personnel de bord et par les prestations qui ponctuent agréablement le vol.



● Champagne à l’apéritif.

● Déjeuner ou dîner : choix entre deux plats chauds.

● Collation chaude (Paris > Caraïbes - Guyane).

● Petit-déjeuner avec viennoiseries chaudes (Caraïbes – Guyane > Paris).

● Choix de boissons d’accompagnement, alcoolisées ou non.

● Café, thé et chocolat.



Les clients disposent d’un :

● Système de vidéo à la demande.

● Choix de 50 films disponibles en français et anglais, des séries TV, documentaires, le coin des kids, spectacles humoristiques, concerts et shows, jeux vidéo, albums audio..



La classe Madras (Affaires) En classe Madras (Affaires), l’espace est un luxe qu’Air Caraïbes n’a pas économisé pour donner au voyage une nouvelle dimension.

● Comptoir d’enregistrement dédié.

● Coupe-file « départ » à Paris-Orly, Pointe-à-Pitre et Cayenne vous permettant un passage rapide au contrôle de police et de sûreté.

● Coupe-file « arrivée » à Paris-Orly (Caraïbes - Guyane > Paris) pour un passage rapide au contrôle de police sur présentation de votre carte d’embarquement.

● Accès aux salons VIP sur les lignes transatlantiques*.

● Embarquement prioritaire à votre convenance.



* Excepté à Saint-Martin et Port-au-Prince



Chez Air Caraïbes, une importance toute particulière est donnée aux plaisirs de la table, avec au menu des recettes savoureuses régulièrement renouvelées et des plats généreux.



● Hôtesse dédiée au service de la cabine.

● Serviette Oshibori glacée et parfumée à la fleur d’oranger.

● Verre d’accueil.

● Champagne à discrétion.

● Mises en bouche chaudes ou froides.

● Déjeuner ou dîner : choix entre deux plats chauds, avec service à la nappe.

● Collation (Paris > Caraïbes – Guyane).

● Petit-déjeuner chaud (Caraïbes – Guyane > Paris).

● Choix de boissons d’accompagnement, alcoolisées ou non.

● Café Nespresso®, thé et infusions Dammann Frères® et chocolat Valrhona.

Contacter Air Caraïbes Contact call center Air Caraïbes

Lundi au samedi de 8h à 22h

Dimanche et jours fériés de 9h à 21h

0 820 835 835 (Service 0,12€ / min + prix appel)



● Service Groupes

E-mail :



● Service Entreprises

E-mail : Lundi au samedi de 8h à 22hDimanche et jours fériés de 9h à 21h0 820 835 835 (Service 0,12€ / min + prix appel)E-mail : groupes.paris@aircaraibes.com E-mail : entreprises.paris@aircaraibes.com

