Air Caraïbes : mise en service du troisième Airbus A350-1000

Après la mise en service de ses deux premiers A350-1000 en décembre 2019 et juin 2021, la compagnie antillaise en a fait décoller un troisième portant ses couleurs le 28 décembre 2021.



Air Caraïbes a été la première compagnie française à opérer cet appareil ultra-performant et innovant. En effet, l’A350-1000 est un avion bien plus léger, composé d’un assortiment de titane, d’alliages d’aluminium ou encore de composites à base de carbone.



L’appareil bénéficie d’une conception moderne qui permet une diminution de 25 % de la consommation de carburant et des émissions de dioxyde de carbone (CO2), ainsi que 50% de réduction des nuisances sonores par rapport aux avions de la génération précédente.