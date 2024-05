Qui sont les profiteurs du transport aérien ?

Et cette puissance économique et médiatique fait beaucoup d’envieux et de profiteurs du transport aérien qu’ils soient à l’intérieur même du système ou à sa périphérie.Citons dans le désordre les contrôleurs aériens et les pilotes de certaines compagnies, les hommes politiques, certains dirigeants dans le secteur d’activité, les fonds d’investissement et j’en oublie certainement.Il faut dire que la tentation est grande de mettre la main sur de gros, très gros pots de vin ou même de petits avantages.et entre le prix catalogue et le prix payé il y a une très grande marge dans laquelle peuvent s’engouffrer nombre d’intermédiaires.Ce n’est un secret pour personne que beaucoup de dirigeants politiques ou seulement opérationnels aient profité largement des facilités permises par cette activité.L’exemple le plus choquant vient sans conteste du premier constructeur,La rechercher effrénée du profit a conduit cette belle entreprise àqui étaient de construire les meilleurs et plus fiables avions pour ne plus devenir qu’une machine à distribuer des dividendes justifiés ou non.C’est ainsi que les capacités de recherche et développement si fondamentales pour un constructeur aérien ont été dilapidéesC’est d’ailleurs une des raisons pour lesquelles la sous-traitance a été massivement utilisée afin de minimiser les coûts sans que les investissements soient faits pour contrôler jusqu’au travail d’assemblage laissé à des sous-traitants alors qu’il s’agit du fondement même de l’activité d’un constructeur.Il faudra des années et une énergie colossale pour remonter la pente et redevenir le constructeur mythique qu’il n’aurait dû cesser d’être.