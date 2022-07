Air Charter Service ouvre de nouveaux bureaux à Gatwick

Air Charter Service a annoncé l’ouverture de ses nouveaux bureaux à Gatwick. dans l’objectif de poursuivre sa stratégie de croissance ambitieuse.



À cette occasion, Justin Bowman, le PDG d’Air Charter Service, commente à propos de cette ouverture : « Notre activité repose sur deux grands piliers. Le premier consiste à établir des relations avec les clients et le second est de recruter des professionnels de l’aviation compétents capables d’offrir un service haut de gamme à ces clients. Et nous pensons que nos nouveaux locaux à Gatwick aideront à ces fins.



L’implantation de notre siège social dans le quartier de Kingston au sud-ouest de Londres, depuis la création de notre entreprise en 1990, s’est avérée très avantageuse. Elle permet un accès facile à la City et aux centres aéroportuaires de Farnborough et de Heathrow situés à proximité des bureaux, ce qui est idéal pour rendre visite à nos clients et à nos fournisseurs. Néanmoins, nous y sommes limités par le nombre de personnes recrutées en formation que nous pouvons accueillir simultanément.