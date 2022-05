Appli mobile TourMaG



Air Europa décolle vers une nouvelle phase de croissance

Expansion et unification de la flotte long-courriers, ajout de destinations transatlantiques… Air Europa souhaite consolider sa position vers l’Amérique Latine* sur le hub de Madrid Barajas.

Rédigé par Air Europa le Lundi 9 Mai 2022





La compagnie aérienne continuera d'augmenter son offre avec l'incorporation de onze nouveaux avions au cours de cette année.



cinq nouveaux Boeing 787 Dreamliners à sa flotte de long-courriers et, d'ici à la fin de l'année, opérera le même nombre de vols transatlantiques qu'avant la pandémie. Les places proposées pour le second semestre seront supérieures de 5% à celles de 2019.



Le Dreamliner consomme 20 % de carburant en moins que les modèles similaires sur le marché et offre une expérience de vol unique.



L'expansion de la flotte long-courriers sera également complétée par l’incorporation de six nouveaux Boeing 737, qui seront ajoutés progressivement aux opérations au cours de l’année.



Tout au long de l'année 2022, un total de 23 destinations transatlantiques (Bogotá, Santo Domingo, Buenos Aires, Lima...) sera atteint, auxquelles s'ajouteront 33 autres en Espagne et en Europe.

Enfin, l'unification de la flotte (Boeing 737 & 787) permet non seulement d'augmenter le nombre de sièges par avion, mais aussi d'optimiser le nombre de vols et d'accroître l'offre en classe économique et en classe affaires avec des avions modernes, performants et respectueux de l'environnement du marché.



* Air Europa dessert Miami avec 5 vols par semaine.

À propos d'Air Europa Air Europa est membre de l'alliance SkyTeam, composée de 19 compagnies aériennes qui, depuis 19 ans, travaillent ensemble au sein d'un vaste réseau mondial desservant plus de 630 millions de passagers par an.



La flotte d'Air Europa est l'une des plus modernes du continent. Elle est composée de 38 appareils dont l'âge moyen ne dépasse pas 4 ans. L'entreprise est un leader dans les processus de conservation de l'environnement.



En 2018, l’organisation environnementale allemande Atmosfair a classé Air Europa comme la compagnie aérienne européenne la plus efficace.



Contacter Air Europa Helpdesk :

+33 (0) 142650800



Réservations Email :

Email:



Service commercial :

Email :



Service groupe :

Email :



Réservations :

58-A Rue du Dessous des Berges

Heures d’ouverture réservations

9h00/17h00



Site web :

www.aireuropa.com +33 (0) 142650800Email: helpdesk.agences@aireuropa.com Email : servicecommercial.par@aireuropa.com Email : cotations.groupes@aireuropa.com 58-A Rue du Dessous des BergesHeures d’ouverture réservations9h00/17h00

